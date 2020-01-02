TODAYS TOP NEWS THURSDAY JANUARY 2, 2020
Jan 2nd, 2020 by headlines
*PRICES OF FRUITS AND VEGETABLES INCREASED IN THE LAST WEEK OF THE YEAR
……………..
*WALAY INDISCRIMINATE FIRING SA MGA PULIS UG SIBILYAN SA BOHOL, MATUD SA BPP
*LIMA ANG NADALA SA TAMBALANAN TUNGOD SA PABOTO
*BAS-ON SA KAMPO DAGOHOY ANG MGA NASAKMIT NGA PABUTO
*GIPASABOT SA PRESIDENTE SA BOHOL BANKERS ASSOCIATION NGA DILI KALIKAYAN NGA MAHUTDAN OG SULOD NGA KWARTA ANG PIPILA KA ATM TUNGOD SA KADAGHANG MANGWITHDRAW OG KWARTA KARONG PANAHONA
*PLANO SA PANGAGAMHANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA PABUTANGAN OG METROHAN ANG MGA TRAYSIKOL
*IPASIGA KARONG ADLAWA ANG SOLAR POWER SA MUNISIPYO SA LILA
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics