*PROVINCIAL ADMINISTRATOR KATHYRIN PIOQUINTO EXPLAINS THAT THE LEGISLATION THAT THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN WOULD CRAFT TO ADDRESS THE WHALE SHARK INTERACTION IN LILA SHOULD NOT BE LIMITED ONLY TO REGULATION OF WHALE SHARK INTERACTION BUT ALSO TO THE REGULATION OF INTERACTION WITH ALL MARINE WILDLIFE

*BUILDING OF A REGIONAL CULTURAL HUB ON BANAT-I HILL IN BARANGAY BOOL, TAGBILARAN CITY PROPOSED TO THE HERITAGE GROUP

*THE OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST WILL AGAIN SHOWCASE THE DIFFERENT VARIETIES OF UBI FOUND IN BOHOL DURING THE UBI FESTIVAL SET ON JANUARY 28-31

*GISIKOP SA KAPULISAN ANG KANHI MAYOR SA ALBUR NGA SI BEBOC TUNGOL TUNGOD SA PAGHUPOT OG ARMAS NGA WAY PAPELES SA DIHANG GIRONDA ANG IYANG PANIMAY GUMIKAN SA SUMBONG SA MGA SILINGAN NGA DUNAY NADUNGOG NGA BOTO SA ARMAS GIKAN SA SUD SA PANIMAY

*MIKABAT SA 42 KA TAWO ANG NASIKOP SUD SA TULO KA ADLAW NGA DUNGAN NGA ANTI-ILLEGAL DRUG OPERATION SA KAPULISAN SA BOHOL

*KASAMTANGANG GIPAUNDANG SA HEPE SA PROVINCIAL ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OFFICE ANG PAGPANGOLEKTA OG ENTRANCE FEE SA MAN-MADE FOREST TUNGOD SA PAGSUPAK SA KATAWHAN SA BOHOL

*HIMOON KARONG ADLAWA ANG UNANG TIGOM SA PPOC-PADAC UG END LOCAL COMMUNIST ARMED CONFLICT (ELCAC) KARONG TUIGA

*NAKADAWAT ANG KAPULISAN SA BOHOL OG SAKYANAN GIKAN SA FCB

*ANG MISS BOHOL 2019 1ST RUNNER-UP NGA CATHERINE CADAYONA TABANIAG MAOY NAHIMONG 2ND RUNNER-UP SA SINULOG 2020 FESTIVAL QUEEN PARADE OF FESTIVAL COSTUMES AND RUNWAY COMPETITION NGA GIHIMO SA ROBINSONS GALLERIA DIDTO SA CEBU KARONG BAG-O

