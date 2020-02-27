TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 27, 2020
Feb 27th, 2020 by headlines
* PROVINCE TO INVEST UP TO 50 MILLION PESOS TO DEVELOP MAN-MADE FOREST
* PROPOSED BYPASS HIGHWAY TO CONNECT POVERTY-STRICKEN NORTH TO THE PROGRESSIVE SOUTH, ACCORDING TO GOV. ARTHUR YAP
* BOHOL IS ON TRACK IN THE MILK-FEEDING PROGRAM THAT IS AN IMPORTANT FACTOR IIN THE MILK PRODUCTION PROGRAM OF THE OFFICE OF THE PROVINCIAL VETERINARIAN
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* WAY ANGAY KABALAK-AN ANG BOHOL LABOT SA NAGSAKA NGA KASO SA CORONAVIRUS DISEASE KON COVID 19 SA SOUTH KOREA TUNGOD KAY KASAMTANGAN NAMAN NGA GI-UNDANG ANG DIREKTANG PANAW SA EROPLANO NGA JEJU AIR GIKAN SA INCHEON SOUTH KOREA PAINGON SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT
* DUNA NAY MGA BOTIKA KARON NGA NAABTAN NA OG SUPLAY SA SURGICAL MASKS NGA IKABALIGYA NGADTO SA KATAWHAN DINHI SA BOHOL
* GITATAW SA KAPULISAN NGA USA NALANG KA LAMESA ANG GITUGOTAN DIIN HIMOON ANG SUGAL-SUGAL SA PANAHON NGA MAGPULAW ANG MAG NAMATYAN NGA BANAY ARON MALIKAYAN ANG ILEGAL NGA PAMAAGI SA PUSTAHANAY SA MGA BARAHA UG MAHJONG
* PADAYON ANG PAG-AWHAG SA MGA MENTAL HEALTH ADVOCATES SA BOHOL SA KATAWHAN NGA DI MAGMAKULI SA PAGDUOL SA ILANG MGA BUHATAN O PERSONAL MAN ILABI NA NIADTONG NAKASINATI OG MGA NAGKADAIYANG PROBLEMA NGA DUNAY POSIBILIDAD SA PAGPAKAMATAY
* NANG-GIDALA UG MGA PANAGANG BATOK SA CORONAVIRUS ANG MGA KONSEHAL SA BOHOL NGA MITAMBONG PCL NATIONAL CONVENTION DIDTO SA SM MALL OF ASIA
* 49 KA MGA PULIS ANG NITAPOS SA INVESTIGATION OFFICERS BASIC COURSE
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