TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 27, 2020: * PROVINCE TO INVEST UP TO 50 MILLION PESOS TO DEVELOP MAN-MADE FOREST* PROPOSED BYPASS HIGHWAY TO CONNECT POVERTY-STRICKEN NORTH TO THE PROGRESSIVE SOUTH, ACCORDING TO GOV. ARTHUR YAP* BOHOL IS ON TRACK IN THE MILK-FEEDING PROGRAM THAT IS AN IMPORTANT FACTOR IIN THE MILK PRODUCTION PROGRAM OF THE OFFICE OF THE PROVINCIAL VETERINARIAN---------------------------------------------------------------------------* WAY ANGAY KABALAK-AN ANG BOHOL LABOT SA NAGSAKA NGA KASO SA CORONAVIRUS DISEASE KON COVID 19 SA SOUTH KOREA TUNGOD KAY KASAMTANGAN NAMAN NGA GI-UNDANG ANG DIREKTANG PANAW SA EROPLANO NGA JEJU AIR GIKAN SA INCHEON SOUTH KOREA PAINGON SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT* DUNA NAY MGA BOTIKA KARON NGA NAABTAN NA OG SUPLAY SA SURGICAL MASKS NGA IKABALIGYA NGADTO SA KATAWHAN DINHI SA BOHOL* GITATAW SA KAPULISAN NGA USA NALANG KA LAMESA ANG GITUGOTAN DIIN HIMOON ANG SUGAL-SUGAL SA PANAHON NGA MAGPULAW ANG MAG NAMATYAN NGA BANAY ARON MALIKAYAN ANG ILEGAL NGA PAMAAGI SA PUSTAHANAY SA MGA BARAHA UG MAHJONG* PADAYON ANG PAG-AWHAG SA MGA MENTAL HEALTH ADVOCATES SA BOHOL SA KATAWHAN NGA DI MAGMAKULI SA PAGDUOL SA ILANG MGA BUHATAN O PERSONAL MAN ILABI NA NIADTONG NAKASINATI OG MGA NAGKADAIYANG PROBLEMA NGA DUNAY POSIBILIDAD SA PAGPAKAMATAY* NANG-GIDALA UG MGA PANAGANG BATOK SA CORONAVIRUS ANG MGA KONSEHAL SA BOHOL NGA MITAMBONG PCL NATIONAL CONVENTION DIDTO SA SM MALL OF ASIA* 49 KA MGA PULIS ANG NITAPOS SA INVESTIGATION OFFICERS BASIC COURSE