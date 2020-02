TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 20, 2020: *ART YAP QUESTIONS DOH PROTOCOL, REQUIRING LOCAL GOVERNMENT UNITS SEND VEHICLES TO CEBU FETCH VISITORS FROM TAIWAN BOUND TO THEIR TOURIST DESTINATIONS*GOVERNOR ART YAP ASKS POLICE REGIONAL OFFICE (PRO)-7 DIRECTOR ALBERT IGNATIUS FERRO TO CLEANSE BOHOL FROM ALL FROMS OF ILLEGAL GAMBLING AND DRUGS*PROVINCIAL GOVERNMENT TO HELP LEGITIMATE TOURTIST TRANSPORT OPERATORS IN THEIR DEALINGS WITH LTO AND LTFRB AND TO PROTECT THEM FROM COLORUM OR FLY-BY-NIGHT TRANSPORT OPERATORS..............................*WAY KOMENTARYO ANG KADAGKUAN SA PNP KABAHIN SA PAGKAAPIL NI LT. COL. JOVIE ESPINIDO SA DRUG WATCHLIST NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE*GIPAHINUMDOMAN NI PNP CHIEF ARCHIE GAMBOA ANG KAPULISAN SA BOHOL NGA MAGTINARONG SA SERBISYO*MIPAHINUMDOM SI POLICE REGIONAL DIRECTOR FERRO NGADTO SA MGA PULIS SA BOHOL NGA MOSUNOD SA KAMANDUAN SA PNP CHIEF*SA DILI MADUGAY, MOBALIK NA SA PAGPANAWAT OG MALATA NGA BASURA ANG TAGBILARAN CITY SOLID WASTE MANAGEMENT OFFICE*PATAY ANG USA KA GINANG NGA NAGMANEHO OG MOTORSIKLO SA DIHANG NABANGGAAN SA USA KA PICK-UP NGA SAKYANAN NGA NAHITABO SA BARANGAY MANSASA SA SYUDAD SA TAGBILARAN