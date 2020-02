*BOHOL NOW SAFE FROM ENTRY OF POTENTIAL CORONAVIRUS-INFECTED TOURISTS WITH THE LAUNCHING OF OPLAN ISLAS WHERE PHILIPPINE COAST GUARD, MARINA AND DEPARTMENT OF TOURISM KEEPS TRACK OF MOTORIZED BOATS THAT TRANSPORT TOURISTS WHICH WOULD AS WELL HELP IN CONTACT-TRACING OF THOSE EXPOSED TO CONFIRMED CASES

*DA-7 REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR SALVA DIPUTADO WILL MEET STAKEHODERS OF THE HOG INDUSTRY TODAY TO TACKLE AFRICAN SWINE FEVER MONITORING AND SURVEILLANCE

*REMAINS OF THE LATE FR. TED GAPUZ, FORMER PRESIDENT OF HOLY NAME UNIVERSITY, WILL BE LAID TO REST THIS MORNING AT THE CHRIST THE KING SEMINARY IN QUEZON CITY

…………

*GIABAGA SA PANGAGAMHANAN SA LUNGSOD SA TUBIGON ANG PAGBUTANG OG THERMAL GUN SA PANTALAN SA TUBIGON ARON MABANTAYAN ANG MGA DUNAY GIBATI SA LAWAS NGA MGA PASAHERO NGA MOKANAUG SA PANTALAN SA LUNGSOD

*NEGATIBO SA CORONAVIRUS ANG UNANG DUHA KA NURSE NGA GI-QUARANTINE TUNGOD KAY NAKADUOL SILA SA 60 ANYOS NGA TURISTANG INTSIK NGA NAGPATAMBAL SA HOSPITAL NGA ILANG GITRABAHOAN

*DI NA UNA MAGPAHIGAYON OG BASKET FESTIVAL ANG LUNGSOD SA ANTEQUERA ARON MALIKAYAN ANG PAGDUGOK SA DAGHANG TAWO UG MALIKAYAN ANG PAGKUYANAP SA MGA MAKATAKOD NGA SAKIT

*KOMPLETO OG MGA EKIPO ANG MGA ISOLATION UNITS SA MGA TAMBALANAN NGA NAG-ATIMAN SA MGA PATIENT UNDER INVESTIGATION SA NOVEL CORONAVIRUS NGA KARON GINGANLAN NA’COVID19

*GIHINGUSGAN SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA TUBIGON ANG KAMPANYA BATOK SA DENGUE TUNGOD KAY NAA MAN SA IKATULO SA LISTAHAN SA MGA LUNGSOD NGA DUNAY DAGHANG KASO SA DENGUE ANG TUBIGON

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics