TODAYS TOP NEWS MONDAY DECEMBER 28, 2020: * DOCTORS IN BOHOL ARE EXCITED FOR THE VACCINES TO REACH THE PHILIPPINES WHILE THEY SEE THE VACCINES AS THE "LIGHT IN THE TUNNEL" IN ENDING THIS WORLDWIDE CORONA VIRUS PANDEMIC* TWO MAYORS IN THE 3RD DISTRICT SAY THEY SUSPECT GOV ART YAP WILL NOT RUN AGAIN FOR GOVERNOR BUT WILL GO BACK TO THE THIRD DISTRICT TO RUN FOR CONGRESSMAN IN THE 2022 ELECTION* EIGHT, OUT OF THE TOP 12 STORIES OF THE BOHOL CHRONICLE ARE RELATEDTO THE COVID 19 PANDEMIC-------------------------------------------------------------------------* MGA MI BID SA POWER PLANT DINHI SA BOHOL DUNAY MGA HANGYO NGA I EXTEND'ANG PAGKUHA UG APPROVAL ATOL SA BIDDING NGA GIKATAKDA HIMOON SA SUNOD TUIG* GIBANTAYAN SA PUBLIKO ANG DUGANG DITALYI SA GIAPROBAHAN NGA BUDGETSA PROVL GOVERNMENT NGA NAGAPIL SA UTANG NGA P 1 BILLION/44* NAKABINIPISYO ANG UNANG DISTRIO SA BOHOL SA DAGHANG PROYECTO SATESDA, MATOD POA NI REP. EDGAR CHATTO* USA KA DAKONG GYUMNASIUM ANG TUKURON SA LUNGSOD SA DAGOHOY,PASALIG NI REP. ARIS AUMENTADO