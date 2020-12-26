TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 24, 2020
Dec 26th, 2020 by headlines
* BOKAL BALITE NISUKIT-SUKIT SA PROVINCIAL TREASURERS OFFICE BAHIN SA QUARRY OPERATIONS SA BOHOL, MIHIMO OG PERSONAL NGA IMBESTIGASYON BAHIN SA MR. IVAN
* GISWAY SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG NAGPAKATAP SA PIKI NGA BALITA NGA DUNAY LOCKDOWN SA TAGBILARAN
* HUGTANONG GISAWAY SA LUNGSOD SA SEVILLA ANG PAGPATAY SA REBELDENG NPA SA 66 ANYOS NGA BABAENG “ARMY ASSET”
* GITAMBAGAN NI DR. BONG LECHAGO ANG PUBLIKO NGA DILI MAGPALABI OG KAON KARONG PASKO UG BAG-ONG TUIG ARON DILI MOSAKA ANG HYPERTENSION
* BABAYE GIDUNGGAB SA IYANG KAIPON SAMDAN, SAMTANG PATAY ANG IGSOON NGA LALAKI UG AMAHAN NGA GI-APIL SA PAGDUNGGAB SA SUSPEK SA LUNGSOD SA SAN ISIDRO DUHA KA ADLAW BAG-O MAGPASKO
* ARMAS NGA GITUOHANG GIPANAG-IYA SA NPA NGA NABIYAAN SA BUKIRONG BAHIN SA SEVILLA NABAWI SA MGA OTORIDAD
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