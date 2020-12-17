TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 17, 2020
Dec 17th, 2020 by headlines
*NAGTUO SI SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE NGA ADUNAY DAKONG TAWO NGA NAGPALUYO SA GIHIMONG PAGPANGILKIL OG KWARTA SA MR. IVAN GIKAN SA MGA QUARRY OPERATOR MAONG IYANG PANGUSGAN NGA MAILHAN ANG MGA TAWO NGA KAKONSABO SA MR. IVAN
*BLANGKO PA ANG KAPULISAN SA MOTIBO SA PAGBANHIG NGA GIKAMATAY SA USA KA BABAENG NALAMBIGIT SA KALIHUKAN SA GINADILING DRUGAS UG PAGKALINGKAWAS SA KAMATAYON SA KANHI MAYOR SA ALBUR, BOBEC TUNGOL UG LAING USA KA LALAKI
*BOKAL LAGUNAY MALAUMON NGA MOLAMPOS ANG TINGUHA PAGPALIG-ON SA MGA PROSESO SA PROBINSIYA LABINA SA QUARRY PERMITTING HUMAN MIBUTO ANG TONG COLLECTION ISSUE NGA NAGLAMBIGIT SA USA KA MR. IVAN
*APROBADO NA SA IKADUHANG PAGBASA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG P4.5 BILYON NGA PROPOSED BUDGET SA PROBINSIYA SA 2021
*LAKIP ANG PROBINSIYA SA BOHOL SA MGA SCHOOLS DIVISIONS SA REHIYON 7 NGA MUSALMOT SA “PILOT IMPLEMENTATION” SA FACE-TO-FACE CLASSES SA ENERO 2021
*NAKATALA OG DAKONG PAGKUNHOD SA AKTIBONG KASO SA CORONAVIRUS DISEASE ANG LALAWIGAN SA BOHOL KARONG ADLAWA
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