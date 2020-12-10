TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 10, 2020
Dec 10th, 2020 by headlines
*NAMATAY ANG NAGPOSITIBO SA COVID 19 NGA USA KA 6 KA BUWANG BATA SA LUNGSOD SA SAGBAYAN BUSA 16 NA ANG NAKALAS SA COVID SA LALAWIGAN SA BOHOL
*GISANGUNAN SI PRESIDENTIAL ADVISER ON STREAMLINING OF GOVERNMENT PROCESS SEC. JUN EVASCO PAGLIMPYO SA MGA BINUANG NGA TRANSAKSIYON SA GOBYERNO LABINA SA MGA LOCAL GOVERNMENT UNITS
*GIPUSIL PATAY ANG USA KA MAG UUMA DIDTO SA LUNGSOD SA UBAY
*NABAHIN ANG MGA BOL ANON SA COVID VACCINE, ADUNAY MIAWHAG NGA ANGAY UNANG MAGPATUPOK SI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE UG MGA OPISYAL SA GOBYERNO SAMTANG ANG UBAN MIPADAYAG SA KAHADLOK BASIN OG DUNAY DAUTANG EPEKTO SA LAWAS ANG ITUPOK NGA BAKUNA BATOK SA COVID19 SAMA SA KONTROBERSYAL NGA DENGVAXIA
*GIPADAYAG NI MAYOR KAT LIM SA LUNGSOD SA VALENCIA ANG BUKAS SIYA SA PAGDAGAN SA PAGKAKONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO SA 2022
*NANGHINAUT SI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR NGA SUPORTAHAN SA KAPITOLYO UG SA PROVINCIAL HEALTH BOARD ANG IYANG SUGYOT BALAUDNON PAGNATIONALIZED SA CANDIJAY COMMUNITY HOSPITAL NGA GITUKI KAGAHAPON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN COMMITTEE ON HEALTH
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