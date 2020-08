………..

*GOV. ART YAP DECLARES THAT THE FOCUS OF THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (MSMED) COUNCIL WILL BE ON COMING UP WITH BOHOL’S OWN PRODUCTS, PRIORITIZING THE DAY-TO-DAY HOUSEHOLD NEEDS

*GOV. ART YAP CHALLENGES THE PROVINCIAL ACCOUNTING OFFICE TO PRACTICE WORK URGENCY WHICH IS WHAT IS NEEDED IN TIMES OF CRISIS AND EMERGENCY

…………….

*SUGOD KARONG AGOSTO 15, KINAHANGLAN NANG MAGSUL-OB OG FACE SHIELD ANG MGA MOSAKAY SA PAMPUBLIKONG SAKYANAN

*MAUBSAN NA UNYA NGADTO SA LIMA NALANG KA ADLAW ANG PAG-QUARANTINE SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS UG MGA OFWs NGA NEGATIBO SA COVID KUNG MAGSUGOD NA OG OPERATE ANG MGA PCR LABORATORIES DINHI SA BOHOL

*MAGTINABANGAY ANG MGA BUHATANG REHIYONAL SA LTO-7 UG NBI-7 PARA MAWAGTANG ANG MGA ‘FIXER’ SA BUHATAN SA LTO-TAGBILARAN

*WAY LABOT ANG MGA MOSAKAY OG TRICYCLE SA KAMANDUAN SA DOTr NGA MAGSUL-OB OG FACE SHIELDS ANG BISAN KINSA NGA MOSAKAY OG PANGPUBLIKONG SAKYANAN

*PADAYONG GIBANTAYAN SA DTI ANG MGA PRESYO UG SUPLAY SA MGA FACE SHIELDS KARON NGA GIMANDO NA ANG PAGSUL-OB OG FACE SHIELDS SA MGA PANGPUBLIKONG SAKYANAN

