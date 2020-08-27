TODAYS TOP NEWS THURSDAY AUGUST 27, 2020
Aug 27th, 2020 by headlines
*19 MORE COVID CASES ADDED TO BOHOL RECORD
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*GI-LOCKDOWN ANG TULO KA PUROK SA BARANGAY PUTINGBATO, BUENAVISTA HUMAN NATAKDAN SA COVID 19 ANG TULO KA TAWO NGA DIREKTANG NAKAHALOBILO SA 2 ANYOS NGA NAMATAY SA COVID-19
*GIKLARO NI CITY ADMINISTRATOR CATHY TORREMOCHA NGA WALAY NAWALA NGA SWAB SAMPLE SA SIYUDAD SA TAGBILARAN
*PADAYON ANG DTI SA ILANG PROGRAMA NGA PAGHATAG OG KAHIGAYONAN SA MGA NEGOSYANTE NGA MAKAKITA OG PUHONAN ILABI NA NIADTONG NAAPEKTOHAN SA PAGPANIRA SA NEGOSYO TUNGOD SA LOCKDOWN DALA SA COVID 19 PANDEMIC
*VIRTUAL PRESENTATION LANG ANG GIHIMONG NIGHTLY ACTIVITY SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA PANGLAO OG WALAY GITUGOTAN NGA MOSAKSI MISMO SA LUGAR KUNG ASA ANG MGA AKTIBIDAD SUBAY SA KASAULOGAN SA PISTA SA LUNGSOD UGMANG ADLAWA AUGUST 27 UG 28
*MIRESULTA SA PAGPAMUSIL ANG NAHITABONG LALIS SA YUTA SA USA KA BIKTIMA OG SUSPEK NGA MAGBAYAW LANG SA LUNGSOD SA DUERO
*NANIRA ANG USA KA PRIBADONG TUNGHAAN SA LUNGSOD SA BUENAVISTA
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