*BOHOL PLACED UNDER ORANGE RAINFALL ALERT LAST NIGHT AT THE HEIGHT OF HEAVY DOWNPOUR BROUGHT ABOUT BY A LOW PRESSURE AREA

*GOV. ART YAP CLARIFIES THAT HE NEVER ISSUED ANY ORDER FOR PEOPLE TO BUY BARRIERS FOR MOTORCYCLES AND, IN FACT, IT WAS THE NATIONAL IATF THAT IMPLEMENTED IT IN OTHER PROVINCES

*PADAYON NGA NANG-APOD APOD OG MGA BINUHING MANOK NGA BISAYA ANG PROVINCIAL VETERINARY OFFICE SA MGA INDIVIDUAL OG ASOSASYON DINHI SA BOHOL NGA APEKTADO ANG PANGINABUHIAN TUNGOD SA KRISIS SA COVID19

*PANINGKAMOTAN SA KAPULISAN NGA MA-AUTOPSY ANG 14 ANYOS NGA BATANG BABAE KINSA NAPALGANG PATAY SA USA KA SAPA SA BILAR NGA WA NAY SAPOT SUBAY SA HANGYO SA PAMILYA SA BIKTIMA

*MOKABAT NA SA KAPIN 24 MILYONES PESOS ANG NAPAGAWAS SA KAGAMHANANG PROBINSYAL SA BOHOL NGA AYUDA SA MGA BOL-ANONG NAA SA NAGKADAIYANG LUGAR SA NASUD NGA NANGAYO OG TABANG SAMTANG DILI PA MAKAULI TUNGOD SA PADAYONG PAGPAILAWOM SA DAGHANANG DAPIT SA COMMUNITY QUARANTINE

*GITOTOKAN SA MGA OTORIDAD SA PANGLAWAS ANG MGA LUNGSOD SA IKADUHANG DISTRITO SA BOHOL KABAHIN SA KASO SA COVID19

*GIPAUBOS SA “CONDITIONALLY LOCKDOWN” ANG BACLAYON POLICE STATION TUNGOD KAY USA KA PULIS ANG DUNAY SINTOMAS SA COVID

*NAGPAABOT PA ANG KAPULISAN SA BOHOL OG OPISYAL NGA KAMANDUAN GIKAN SA CAMP CRAME UG PAMAHAYAG SA BIATF KABAHIN SA PAGTUGOT SA PAG-ANGKAS SA MOTORSIKLO NGA WALA NAY ALI SANGLIT UBOS NAMAN SA MGCQ ANG BOHOL

*NAMATAY NA ANG BATA NGA 2 ANYOS, TAGA-BUENAVISTA, NGA NAKATABUYAN OG COVID

