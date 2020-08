* GOV. ART YAP COMMENDS THE PROVINCIAL DRUG ENFORCEMENT UNIT FOR ARRESTING A HIGH-VALUE TARGET DRUG PERSONALITY IN A BUY-BUST YESTERDAY IN DAUIS WHICH RESULTED TO THE CONFISCATION OF P3.74 WORTH OF SHABU

* BOHOL EYES PTV 4 AFFILIATE FRANCHISE TO HELP SCHOOLS UNDERTAKE DISTANCE LEARNING THIS SCHOOL YEAR AMID THE COVID-19 PANDEMIC WHERE FACE-TO-FACE CLASSES ARE DISCOURAGED

* GOV. ART YAP REITERATES TO PUT PREMIUM ON THE HEALTH AND SAFETY OF THE PEOPLE FROM COVID INFECTION WHILE THE DEPARTMENT OF TOURISM WANTS TO PROCEED TO REOPENING TOURIST DESTINATIONS WITH LOW COVID CASES AND ESTABLISHED HEALTH PROTOCOL

*NEGATIBO ANG PCR RESULT SA UNANG BATCH SA MGA EMPLEYADO SA DON EMELIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL SA LUNGSOD SA UBAY

* NAGKASABOT ANG KAPITOLYO UG MGA DOKTOR NGA IPADAYON ANG 5 KA ADLAW NGA QUARANTINE SA MGA LSI UG OFW KUNG MAGNEGATIBO SA COVID SA IKALIMA KA ADLAW APAN KINAHANGLAN NGA MAG-HOME QUARANTINE HANGTOD SA IKA-14 KA ADLAW

* 7 ANG MGA BAG-ONG NAAYO O NAKA RECOVER SA COVID19 DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL ANG NATALA SA MILABAYNG DUHA KA ADLAW

* GISUGDAN SA DTI ANG KAPATID MENTOR ME (KME) PROGRAM ALANG KARONG TUIGA

* LUWAS SA TALANDUGONG KAHIMTANG ANG USA KA OPISYAL SA BARANGAY HUMAN PUSILA SA SUSPETSADO NGA RIDING IN TANDEM SA MAY NASUDNONG DALAN SA PUROK 2, BRGY. SAN PASCUAL LUNGSOD SA UBAY MGA ALAS-4:20 ANG TAKNA SA HAPON KAGAHAPON

* GIPATUMAN SA PPA MIPATUMAN ANG USA KA SISTEMA SA CONTACT TRACING GAMIT ANG ELECTRONIC ENTRY PROTOCOL UG UBANG MGA LAKANG BATOK SA COVID-19 SULOD SA MGA PANTALAN

* NANANOM ANG SK BOHOL OG 11 KA LIBO KA KAHOY

