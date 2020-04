* GOVERNOR ART YAP EXPLAINS THAT BOHOL IS UNDER ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE IN A SENSE THAT THE PROVINCE IS IMPLEMENTING CURFEW AND NON-ESSENTIAL ESTABLISHMENTS ARE RESTRICTED TO LIMIT THE NUMBER OF PEOPLE GOING OUT OF THEIR HOMES IN THE EFFORT TO OBSERVE SOCIAL DISTANCING AND PREVENT THE TRANSMISSION OF COVID-19

* GOVERNOR ART YAP SIGNS PROVINCIAL ORDINANCE OFFERING BOUNTY TO THOSE WHO CAN REPORT VIOLATORS OF ORDERS INTENDED TO PROTECT BOHOL FROM COVID-19

* PROVINCIAL GOVERNMENT LAUNCHES A TOTAL ASSISTANCE PACKAGE OF P700 MILLION PESOS IN VARIOUS ASSISTANCE TO COVID-HIT BOHOLANOS WHICH INCLUDE P150-MILLION AMELIORATION FUND, P200 MILLION FOR A SURETY FUND FOR MSMES, P50 MILLION FOR STRANDED AND RETURNING BOL-ANONS, P110.9 MILLION FOR BARANGAY INFRASTRUCTURE PROJECTS P150-MILLION FOR AGRICULTURE AND FISHERY

* GILUGWAYAN KUTOB ABRIL 30 ANG ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE SA BOHOL

* DILI PA GYUD MAKA-ULI DINHI SA BOHOL ANG MGA BOL-ANONG STRANDED SA NAGKADAIYANG LUGAR ILABI NA SA CEBU TUNGOD SA PADAYONG PAGPATUMAN SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE SA PROBINSYA TUNGOD SA PADAYONG HULGA SA COVID19

* DUGANG PONDO ANG GIGAHIN SA LOCAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ALANG SA PADAYONG PAKIGBATOK SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* GISUGDAN NA ANG PAG-USAB OG ROTA SA TANANG MGA SAKYANAN NGA MOSULOD UG MOGAWAS SA LUNGSOD SA PANGLAO PINASUBAY SA PAGPATUMAN SA EXECUTIVE ORDER NO. 12 NI MAYOR LEONILA PAREDES MONTERO

