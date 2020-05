* 18 BOHOLANOS PASSED THE BAR GIVEN BY THE SUPREME COURT IN NOVEMBER LAST YEAR

* GOVERNOR ART YAP GETS SUPPORT OF AGRICULTURE SECRETARY WILLIAM DAR IN HIS PLAN TO ASSIST THE FARMERS, FISHERFOLK, AND THE SMALL BUSINESSES GET LOANS AT ZERO PERCENT INTEREST AND LONGER GRACE PERIOD

* GOVERNOR ART YAP INFORMS THE PUBLIC THAT BOHOLANOS STRANDED IN OTHER PROVINCES WILL HAVE TO TAKE THE SAME PROTOCOL IMPLEMENTED FOR RETURNING OFWs

* MAGPADAYON ANG ONE HOUSEHOLD-ONE QUARANTINE PASS POLICY HANGTOD MAYO 31; UG ANG DUGANG KAUSABAN MAGSUGOD KARONG MAYO 4 SUBAY SA BAG-ONG MANDO NI GOBERNADOR ART YAP SA PAKIGBATOK SA COVID-19

* TUN-AN PA SA KAPITOLYO UG MGA OPISYAL SA DEPARTMENT OF EDUCATION SA BOHOL APIL ANG MGA NAGDUMALA SA MGA UNIBERSIDAD UG KOLEHIYO KANUS-A MABALIK ANG KLASE APAN SEGURADO NGA DILI MAKAABLI OG BALIK ANG MGA TUNGHAAN KARONG HUNYO SAMTANG NAGPABILIN ANG HULGA SA COVID19

* PISTA NA UGMA SA TAGBILARAN, APAN SUBLING MI-AWHAG SI MAYOR BABA YAP SA PUBLIKO ILABI NA SA MGA TAGBILARANON NGA DILI PA MAHIMONG MAG-FIESTA

* MAKADAWAT GIHAPON OG HINABANG GIKAN SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG MGA TAGA LUNGSOD NGA NAG-ABANG OG MGA BOARDING UG APARTMENT SA SYUDAD LAKIP NA ANG MGA NANAG-IYA OG PAABANGAN

* DUNA NA SAY DUHA NGA NADAKPAN TUNGOD SA PAGHUPOT OG ILEGAL NGA DROGAS ATUL SA BUYBUST OPERATION NGA GIPAHIGAYON DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON

* GITABANGAN OG BATIKOS SA SOCIAL MEDIA ANG USA KA BOL-ANONG OFW NGA NANGHINAWAY NGA HUGAW ANG GIPUY-ANG HOTEL NGA MAOY ILANG QUARANTINE FACILITY TUNGOD KAY IYANG REKLAMO GIPADAYAG MAN NIYA SA SOCIAL MEDIA UG GIPAKAPINAN PA OG SAKIT NGA MAG PULONG INAY IPAHIBAW SA NAGDUMALA SA HOTEL

