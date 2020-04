* GOV. ART YAP AND THE BUSINESS COMMUNITY YESTERDAY AGREED ON THE NEW NORMAL IN THE OPERATION OF ESTABLISHMENTS WHEN BOHOL WOULD BE READY TO GRADUALLY RE-OPEN THE NON-ESSENTIAL INDUSTRIES WHERE SOCIAL DISTANCING AND SANITATION SHOULD BE STRICTLY OBSERVED; AND THAT BOHOL SHOULD NO LONGER BE HEAVILY DEPENDENT ON TOURISM AS THE AGRICULTURE SECTOR WILL GET A BOOST

* PROVINCIAL GOVERNMENT OFFERS TO HELP BUSINESS ESTABLISHMENTS THAT ARE EFFECTED BY THE ECONOMIC SLOWDOWN BECAUSE OF COVID PANDEMIC TO ACCESS TO LOANS WITH ZERO INTEREST AND LONGER GRACE PERIOD

—————————————————————————

* GIKONPIRMAR NI DR. YUL LOPEZ NGA DUHA ANG NAMATAY NGA MAY SINTOMAS SA COVID-19 SAMTANG GIHUWAT PA ANG RESULTA SA SWAB TEST

* MAS GIPAHUGTAN PA KARON ANG PAGBANTAY SA MGA KABAYBAYONAN SA BOHOL HUMAN SA MGA TAHO NGA DAGHAN ANG NAKALUSOT GIKAN SA CEBU

* PAGSIRA SA MGA KALSADA PASULOD SA TAGBILARAN GIDAYEG SA PUBLIKO, HAPSAY ANG UNANG ADLAW SA PAGPATUMAN

* BUGTONG SI GOBERNADOR LANG ANG MAKAHATAG OG TRAVEL PASS SA MGA TAWO NGA GITUGOTANG MAKASULOD SA LALAWIGAN SAMA NIADTONG MAGDALA OG MGA KAGAMITANG MEDIKAL APAN SUNDON GIHAPON ANG PATAKARAN SA QUARANTINE

* NANG-APOD APOD SAB ANG KAPULISAN UG KASUNDALOHAN OG MGA RELIEF GOODS, GAWAS SA PAGBANTAY SA SEGURIDAD TALIWA SA HULGA SA COVID-19

* GIANDAM ANG PASILIDAD SA MGA MADRE SA DAUIS ARON MAOY KAPAHILUNAAN SA MGA STRANDED OFW SA HIGAYON NGA MAKAULI DINHI SA BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics