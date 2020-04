* GOVERNOR ART YAP NEGOTIATES WITH BOHOL LIGHT, BOHECO 1 AND BOHECO 2 TO POSSIBLY EXTEND THE GRACE PERIOD FOR THE PAYMENT OF ELECTRIC BILLS, AND TO RESTRUCTURE THE PAYMENT SCHEME SO THAT THE ACCUMULATED ELECTRIC BILLS WILL NOT BECOME DUE FOR PAYMENT UPON THE LIFTING OF COMMUNITY QUARANTINE

* CAPITOLS EYES PARTNERSHIP WITH FCB, LAND BANK, AND DBP CONSIDERED IN CHANNELING FUNDS TO PROVIDE ECONOMIC PACKAGE FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) AND THE AGRICULTURE AND FISHERY SECTORS TO BE ABLE TO SURVIVE THE ECONOMIC RECESSION AT THE HEIGHT OF THE COVID-19 PANDEMIC

* MORE LOCAL DOCTORS EXTEND THEIR TIME TO GO ON AIR WITH PUBLIC ADVISORIES ON HOW TO AVOID COVID VIRUS

* MO-ABOT PA HANGTUD TULO KA BUWAN GIKAN KARON ANG SUPLAY SA BUGAS SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL

* GIPASALIG SA DOLE NGA MAHATAG ANG PINANSYAL NGA AYUDA SA GOBYERNO NGADTO SA MGA EMPLEYADO SA MGA PRIBADONG KOMPANYA NGA NAAPEKTOHAN SA KRISIS SA CORONAVIRUS DISEASE

* TUMONG SA DSWD-BOHOL NGA MAHATAG NA ANG SOCIAL AMELIORATION PACKAGE SUD NING SEMANAHA, SAMTANG GIPAABOT PA ANG SUMBANAN SA ABAG PINANSIYAL GIKAN SA 200 BILYONES KA PESOS NGA PONDO PARA SA MGA PAMILYA NGA GAGMAY’G KITA

* GIANDAM ANG MGA ISOLATION FACILITY SA MGA TAMBALANAN SA BOHOL ALANG SA PASYENTE SA COVID-19

* MIKUNHOD ANG GIDAGHANON SA MGA KRIMEN NGA NATALA SA KAPULISAN KARON NGA GIPAUBOS SA COMMUNITY QUARANTINE ANG BOHOL

* ANDAM MOLUGAK ANG KAPULISAN SA BOHOL SA PAGHIGPIT SA PAGPATUMAN SA “NO BACKRIDER POLICY” DEPENDE SA KINA-INGNAN

