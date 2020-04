* BOHOLANOS STRANDED IN OTHER PARTS OF THE COUNTRY ARE ASKED TO STAY WHERE THEY ARE AS TOWN MAYORS ARE NOT YET READY FOR THE PLACES TO PUT THEM IN 14-DAY QUARANTINE ONCE THEY ARRIVE BOHOL

* 97% OF THE BOHOLANOS OPT NOT TO INVITE VISITORS DURING THEIR FIESTAS THIS COMING FIESTA MONTH OF MAY SO TO AVOID CONTRACTING THE VIRUS

* ENSURING FOOD SECURITY, GOVERNOR ART YAP PROPOSES TO CUT DOWN THE LAYERS OF MIDDLEMEN IN FISH TRADING TO MAKE FISH AFFORDABLE TO BOHOL CONSUMERS

* GISIKOP SA MGA SAKOP SA NBI ANG LAING ONLINE SELLER NGA USA KA BABAYE KINSA NAMALIGYA OG OVERPRICED NGA ALCOHOL

* ISAKRIPISYO SA CITY HALL ANG PIPILA KA MGA PROYEKTO SA IMPRASTRAKTURA SA SYUDAD SA TAGBILARAN ARON DUNAY MAGAMIT NGA IKATABANG SA MGA PAMILYA NGA DILI MAKADAWAT SA TABANG GIKAN SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM SA KAULOHAN

* MOKABAT SA 50 KA MGA ARMY RESERVIST SA BOHOL ANG IDEPLOY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA MO-TABANG SA KAPOLISAN ISIP MGA FRONTLINER SA PADAYONG PAKIGBATOK SA HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* ANDAM NA SA COVID-19 TESTING ANG TANANG 10 KA MGA DISTRICT HOSPITAL NGA GIPADAGAN SA PROBINSIYA

* DUHA KA MGA INSIDENTE SA GRASS FIRE ANG GIRESPONDEHAN SA KABOMBEROHAN SA LUNGSOD SA UBAY KAGAHAPONG ADLAWA.

* GIIMBESTIGAHAN ANG ‘TOKIS PASS” GIKAN SA USA KA BARANGAY SA DAUIS, SAMTANG NAMAHAYAG ANG USA KA KONSEHAL SA BARANGAY TOTOLAN, DAUIS NGA GARA-GARA RA ANG PAGGAMA SA “TOKIS PASS” UG DILI OPISYAL

