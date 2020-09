TODAYS TOP NEWS SATURDAY SEPTEMBER 19, 2020: *RDC-7 APPROVES TOURIST PROJECTS OF BOHOL AND SIQUIJOR*REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL (RDC)-7 PASSED A RESOLUTION ADOPTING THE SUGGESTION OF GOV. ART YAP THAT THE BAYANIHAN 2 FUNDS SHOULD BE UTILIZED TO ADDRESS THE WOES OF THE TOURISM SECTOR AND THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) WHO ARE THE ONES BADLY HIT AT THIS TIME OF THE PANDEMIC...............*MAKIGDAYALOGO PA SI GOBERNADOR ARTHUR YAP NGADTO KANG MAYOR BABA YAP KALABOT SA SUGYOT SA SANGUNINAG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN NGA LUGWAYAN ANG KASAMTANGANG GIPATUMAN NGA CURFEW SA SYUDAD*PATAY ANG USA KA BABAYE NGA MOLUPYO SA JAGNA HUMAN GIGULGOL ANG LIOG SA KAUGALINGONG BANA SA LUNGSOD SA JAGNA*DAKONG TABANG SA MGA RESIDENTE SA KAISLAHAN SA SEGUNDO DISTRITO DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL ANG NAANGKON NILANG SEA AMBULANCE GIKAN SA BUHATAN NI 2ND DISTRICT CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO*NADAKPAN DIDTO SA LUNGSOD SA CARLOS P. GARCIA ANG USA KA GITUOHANG TAAS NGA OPISYAL SA NPA SA DAVAO REGION*MANGABOT KARONG ADLAWA ANG MGA DELEGADO SA PHILIPPINE TRAVEL EXCHANGE, UG GATUSAN KA MGA BUYERS AND SELLERS GIKAN SA LAIN-LAING NASUD ANG MAGTAPOK SA LUNGSOD SA PANGLAO SUGOD KARONG SEPTYEMBRE 23*STRIKTONG PAGPATUMAN SA MGA SUMBANAN ANG KINAHANGLANG SUNDON SA MGA AUTHORIZED PERSONS OUTSIDE OF RESIDENCE KON APOR NGA MOSULOD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN