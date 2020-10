*SEVERAL AREAS IN BOHOL FLOODED AND A 30-MINUTE BLACKOUT WAS EXPERIENCED AT AROUND 1 O’CLOCK IN THE MORNING DUE TO THE HEAVY RAINS AND STRONG WINDS BROUGHT ABOUT BY TROPICAL STORM INTERNATIONAL NAME “ATSANI” WHICH IS EXPECTED TO ENTER THE PHILIPPINE AREA OF RESPONSIBILITY BY SUNDAY AND WILL BE GIVEN THE LOCAL NAME “SIONY”

*BOHOL’S COVID-19 RECORD NOW REACHES 515 WITH 10 DEATHS AND 90 ACTIVE CASES OF COVID-19 THAT INCLUDES 20 COMMUNITY TRANSMISSIONS

*NASUTA SA BIATF NGA NAKALAPAS SA QUARANTINE PROTOCOLS SI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO SA DIHANG NI-BIYAHE KINI PAINGON SA CEBU UG MIHAPIT OG TAMBONG SA BIRTHDAY PARTY NI POLICE REGIONAL DIRECTOR FERRO, UG GISUGYOT SA PROVINCIAL LEGAL OFFICE NGA PASAKAAN OG KASO ANG MAYOR SA PANGLAO

*GITUGYAN NA NI GOBERNADOR ART YAP NGADTO SA MGA MAYOR ANG PAGHUKOM SA PAG-ABLI’G BALIK SA SABONG O COCKFIGHTING SA ILANG TAGSA-TAGSA KA MGA LOKALIDAD

*GIHULIPAN NA SA KAPITAN SA POBLACION TRES NGA SI ODYSSEUS GLOVASA ANG KAPITAN SA SAN ISIDRO NGA SI FAUSTO BUDLONG SA PAGKA-PRESIDENTE SA LIGA NG MGA BARANGAY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN HUMAN MALINAWON NGA MIKANAOG ANG KAPITAN SA SAN ISIDRO BARANGAY

*KAPIN P1 KA BILYONES ANG SAKA SA GISUGYOT NGA BUDGET SA PROBINSIYA SA 2021 PARA SA PAGTUBAG SA COVID, PANUBIG UG AGRIKULTURA

*PADAYON ANG MGA MAG-UUMA SA SEGUNDO DISTRITO SA PAGDAWAT OG SUPORTA PINAAGI SA PINANSYAL NGA HINABANG GIKAN SA AHENSYA SA GOBYERNO PARTICULAR SA DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT KON DOLE.

*GIPASALIG SA TULO KA DISTRICT ENGINEERS SA DPWH SA BOHOL NGA WALAY “UNDER THE TABLE” NGA MGA TRANSAKSIYON UG ANDAM MOATUBANG SA BISAN UNSANG PAKISUSI NGA HIMUON BATOK SA DPWH NGA USA SA TUTOKAN SA BAG-ONG GIMUGNA NGA MEGA TASK FORCE BATOK KORAPSIYON

*DUNAY PATAYNG LAWAS SA USA KA LALAKI ANG NAKIT-AN ILAWOM SA FISH CAGE NET SA KADAGATAN SA PUROK 3, BRGY. SINANDIGAN LUNGSOD SA UBAY

