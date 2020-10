*BOHOL NOW HAS 82 ACTIVE CASES OF COVID-19 WITH THE 12 NEW CASES ADDED YESTERDAY, BRINGING THE TOTAL NUMBER OF COVID CASES RECORDED IN BOHOL TO 356 WHERE THERE ARE 266 CASES OF RECOVERY AND 8 DEATHS

*THE BOHOL IATF AND THE MAYORS AGREED TO ADOPT THE PROTOCOL ON THE ENTRY OF AUTHORIZED PERSONS OUTSIDE RESIDENCE (APORS), CONSISTENT WITH THE OPINION OF DOH-7 CHIEF PATHOLOGIST AND SPOKESPERSON FOR COVID-19, DR. MARY JEAN LORECHE

*GIKLARO SA PHILIPPINE COAST GUARD-TAGBILARAN NGA MGA LSI, OFW UG APOR RA GIHAPON ANG MAKASAKAY SA OCEANJET NGA MOBALIK SA ILANG KADA ADLAW NGA BIYAHE SA CEBU, TAGBILARAN UG DUMAGUETE SUGOD KARONG OKTOBRE 8

*GIKATAKDA NGA MATRABAHO NA SA DILI MADUGAY ANG USA GUBAON NGA TULAY SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL NGA DUGAY NANG GIREKLAMO TUNGOD SA KADELIKADO NIINING AGIAN

*GIKONPIRMAR SA HEPE SA COAST GUARD DINHI SA BOHOL NGA DUHA KA SAKOP SA COAST GUARD PANGLAO SUBSTATION ANG NIKUYOG NI PANGLAO MAYOR NILA MONTERO SA SUGBO

*PADAYON NGA NAG-AWHAG ANG MGA SAKOP SA MENTAL HEALTH ADVOCATE SA LALAWIGAN SA BOHOL SA PUBLIKO NGA MAGPAKABANA ILABI NA NIADTONG DUNAY MGA KAILA, HIGALA OG BISAN MYEMBRO SA PAMILYA NGA NAKASINATI OG BISAN UNSANG PROBLEMA NGA MAY POSIBILIDAD NGA MORESULTA SA PAGKUTLO SA KAUGALINGON KINABUHI

*BUOT NI TAGBILARAN CITY VICE MAYOR JOSE ANTONIO TOTO VELOSO OG MGA KAUBANAN SA KONSEHO NGA TUN-AN OG MAAYO ANG GISUGYOT NGA RESOLOSYON NGA MAGTUGOT NI MAYOR JOHN GESSNELL BABA YAP NGA MOLAGDA OG USA KA MEMORANDUM OF AGREEMENT(MOA) TALI SA PHILIPPINE CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE KON PCSO

