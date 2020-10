*BOHOL IATF REJECTS RECOMMENDATION OF POLICE PROVINCIAL DIRECTOR JOSELITO CLARITO TO RECONCILE NATIONAL GUIDELINES AND LOCAL GUIDELINES GOVERNING THE TRAVEL OF AUTHORIZED PERSONS OUTSIDE RESIDENCE, BECAUSE THERE IS NOTHING TO RECONCILE IN THE FIRST PLACE BECAUSE THE PROVINCIAL ORDINANCE AND THE QUARANTINE PROTOCOLS BEING FOLLOWED BY THE BOHOL IATF ARE ACTUALLY CONSISTENT WITH THE NATIONAL IATF GUIDELINES AND NATIONAL LAWS

*SECOND MALASAKIT CENTER IN BOHOL OPENS IN DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL IN UBAY

*GIKALIPAY NI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR NGA MAO ANG CHAIRPERSON SA HOUSE COMMITTEE ON HEALTH, ANG PAGBUKAS KAGAHAPON ANG IKADUHANG MALASAKIT CENTER SA BOHOL NGA NAA SA DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL SA UBAY

*NASIKOP SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA CARMEN UG MGA SAKOP SA PROVINCIAL MOBILE FORCE COMPANY ANG USA KA WANTED PERSON NGA NAG-ATUBANG OG KASONG PAGPANULIS

*PATAY NGA NAHIDANGAT SA TAMBALANAN ANG USA KA AMERKANO NGA NAGPUYO SA PANGLAO UG GIDUDAHANG GIHILOAN

*DILI PA MATINO KANUS-A MAKABALIK ANG “SWEEPER TRIP” SA OCEANJET BISAN OG MIHATAG NA OG PAGTUGOT ANG BOHOL INTER-AGENCY TASK FORCE NGA MAKABALIK OG BIYAHE

*MOKABAT SA 603 KA MGA BARANGAY SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL ANG NATUMBOK NGA WA PAY KLARO NGA SUPLAY SA PANUBIG OG NAGKINAHANGLAN OG TABANG GIKAN SA KAGAMHANAN

*HINGPIT NA NGA GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG ORDINANSA KALABOT SA PAG-BAN SA PAGGAMIT OG KARAOKE SAMTANG PADAYON ANG COMMUNITY QUARANTINE TUNGOD SA COVID19 PANDEMIC

*NAKITA SA BIATF NGA NAKALAPAS SI PANGLAO MAYOR NILA MONTERO SA COMMUNITY QUARANTINE PROTOCOL SA IYANG PAGBIYAHE NGADTO SA SUGBO, SUKWAHI SA REPORT NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR JOSELITO CLARITO

*GIBALIK NGADTO SA BOHOL PNP ANG TANANG NAHISGUTAN SA TIGOM SA BIATF ARON MAKAHIMO OG DUGANG MGA LAKANG KABAHIN SA PAGBIYAHE NI MAYOR NILA MONTERO NGADTO SA SUGBO

