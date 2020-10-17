TODAYS TOP NEWS SATURDAY OCTOBER 17, 2020
Oct 17th, 2020 by headlines
*BOHOL’S RECORD OF COMMUNITY TRANSMISSIONS OF COVID-19 DROPS TO 27
*27 MAYORS EXPRESSED INTENTION TO STICK WITH THE USUAL CURFEW HOURS FROM 9 IN THE EVENING TO 5 IN THE MORNING
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*GITATAW NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO NGA WA SIYA’Y PLANO MODAGAN SA PAGKOBERNADOR SUKWAHI SA NANGGAWAS NGA MGA TABI-TABI
*MIHANGYO ANG MGA STREET VENDORS NA NAA NANINDA SA MAY DALAN CPG AVE., NGA KUHAON ANG BARRIER NGA NAA TUNGA SA KALSADA KAY MAOY MABASUL SA PAGKUNHOD SA ILANG HALIN
*MIABOT NA SA 101 PORSYENTO ANG ENROLLMENT SA MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN SAMTANG WALA PAY 80 PORSYENTO ANG NAGPALISTA SA MGA PRIBADONG ESKWELAHAN
*GIAPROBAHAN NA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG HONORARIUM SA MGA OPISYAL SA SANGUNIANG KABATAAN SA 15 KA MGA BARANGAY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*PATAY ANG USA KA BARANGAY KAGAWAD SA CASATE, UBAY HUMAN GIPUSIL SA DUHA KA TAWO NGA NAKASAKAY OG MOTORSIKLO
*SA HAPIT 8 KA BUWAN NA NGA COVID PANDEMIC, SOBRA SA P10 BILYONES ANG NAWALA NGA KITA SA BOHOL SAMTANG KAPIN 211 KA LIBO ANG NAWAD-AG TRABAHO
*WA PA GIHAPOY RESULTA SA IMBESTIGASYON SA GIKATAHU NGA PAGSUPAK SA QUARANTINE PROTOCOL NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO UG MGA KAUBANAN SA LGU NGA MIBIYAHE SA CEBU NGA WALA MAG-QUARANTINE PAG-ULI DINHI SA BOHOL UG WA USAB MA-ISYUHI OG CLEARANCE TO TRAVEL SA BIATF
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