*FAMILY OF FORMER BOARD MEMBER TATAY BILLY TONGCO CLARIFIES THAT THEY FOLLOWED ALL SAFETY PROTOCOLS DURING THE CELEBRATION OF TATAY BILLY’S 90TH BIRTHDAY HELD IN AN ESTABLISHMENT THAT IS ALLOWED TO OPERATE UNDER THE NEW NORMAL

*RESIDENCES IN PUROK 5 IN BARANGAY NAGSULAY IN THE TOWN OF LILA AROUND THE RESIDENCE OF A 9-MONTH-OLD BABY WHO TESTED POSITIVE OF COVID-19 HAVE BEEN PLACED UNDER GRANULAR LOCKDOWN

*MIREKLAMO ANG USA OFW NGA GISUWAYAN SYA OG LUGOS SA KANHI HINIGUGMA SAMTANG NAA SULOD SA QUARANTINE FACILITY SA LUNGSOD SA TUBIGON

*SUPORTADO NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO ANG BALAUDNON NI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR NGA NAGTINGUHA NGA MAMAHIMONG DOH-HOSPITAL ANG CANDIJAY COMMUNITY HOSPITAL

*APROBADO NA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD ANG BUDGET SA SYUDAD SA TAGBILARAN

*ALISDAN SA KAPITOLYO ANG GIINGONG BAHO NGA NFA RICE NGA ALANG SA MGA MAMUMUO SA TURISMO SA LOBOC

*NAKATALA ANG BOHOL OG DUGANG DUHA KA KAMATAYON NGA MAY KALAMBIGITAN SA COVID-19; BUSA 14 NA TANAN ANG MGA NATALANG KAMATAYON DINHI SA BOHOL NGA MAY KALAMBIGITAN SA COVID-19

*SUGOD KARONG ADLAWA, DI NA KINAHANGLAN ANG DRUG TEST SA MGA MOLUKAT OG LISENSIYA SA TANANG BUHATAN SA LTO-7

*TULO KA MGA MEDICAL HEALTH WORKERS ANG NALAKIP SA MGA BAG-ONG KASO NAGPOSITIBO SA COVID-19 DINHI SA BOHOL

