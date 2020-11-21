TODAYS TOP NEWS SATURDAY NOVEMBER 21, 2020
Nov 21st, 2020 by headlines
*BOHOL HAS NOW 55 ACTIVE CASES OF COVID-19 WHERE 17 ARE CONSIDERED COMMUNITY TRANSMISSIONS
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*USA KA JOB ORDER/CASUAL NGA EMPLEYADO SA TAGBILARAN CITY HALL ANG NAG-POSITIBO SA PAGGAMIT OG ILLEGAL NGA DROGA ATOL SA GIPAHIGAYONG SURPRISE RANDOM DRUG TESTING
*NASABUTAN SA MGA MAYOR SA BOHOL ANG BAG-ONG HEALTH PROTOCOL SA PAGKWARANTINA SA MGA MAMAULI NGA MGA LSI, OFW UG APOR NGA MAO ANG PRIVATE QUARANTINE O HOME QUARANTINE APAN KINAHANGLAN NGA WAY SAGOL NGA LAING NAGPUYO SA BALAY
*MIPADAYAG OG PAGSUPAK ANG PIPILA KA MGA NEIGHBORHOOD ASSOCIATION SA MGA BARANGAY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN KALABOT SA PAGTUKOD OG TOWER SA CELLSITE SA MGA TELECOMMUNICATION COMPANY SA MGA LUGAR SA SYUDAD PATIKULAR NA SA 3RD TELCO NGA MAO ANG DITO TELECOMMUNITY
*NASABUTAN SA MGA MAYOR NGA IPABILIN SA PAGPATUMAN ANG KASAMTANGANG ORAS SA CURFEW SA TAGSA-TAGSA KA MGA LUNGSOD
*NAKADAWAT OG REPORT ANG BUHATAN SA CITY ADMINISTRATOR SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN LABOT SA MGA ANOMALYA NGA NAHITABO SULOD SA MGA SKWELAHAN SA SYUDAD NGA GIHIMONG QUARANTINE FACILITY SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL (LSI)
*GI-BAN NA SAB SA LUNGSOD SA DAUIS ANG VIDEOKE PANAHON SA KLASE
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