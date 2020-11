*BIATF CLARIFIES THAT REOPENING THE TOURISM DOES NOT MEAN FAVORING TOURISTS OVER LSIs, CONSIDERING THAT THE TOURISM BUBBLE ONLY ALLOWS VISITORS WHO ARE COMING FOR MEETINGS AND EVENTS FOR A LIMITED TIME AND SUPERVISED ITINERARIES, WHILE LSIs WILL BE PROCEEDING TO JOIN FAMILIES AND THE COMMUNITIES HERE IN BOHOL

*AT LEAST FIVE TOWNS ARE ALREADY DECIDED TO IMPOSE MORATORIUM IN ACCEPTING LSIs, OFWs, AND APORs DURING THE CHRISTMAS SEASON

……………

*NANAWAGAN SI BISHOP ABET UY OG TABANG ALANG SA MGA BIKTIMA SA BAGYO SA LUZON

*SULOD SA SAKYANAN SA DIHANG NADISGRASYA ANG GIMANEHONG TRAILER TRUCK DIDTO SA LUNGSOD SA DIMIAO

*GISUGYOT SA PIPILA KA MGA SAKOP SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA RIPASOHON ANG KONTRATA TALI SA LGU TAGBILARAN UG SA MGA NAGDUMALA SA TAGBILARAN CITY SQUARE

*MISANG-AT OG BALAUDNON SA KONGRESO SI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR ALANG SA MODERNISASYON SA PHILIPPINE COAST GUARD

*NABANGALAN ANG PATAYNG LAWAS SA USA KA LALAKI UG GITUOHANG GILABAY ILAWOM SA TULAY SA LUNGSOD SA CLARIN

*GIPAMAHAYAG NI ATTY. NILO AHAT KINSA CHAIRMAN SA BIDS AND AWARDS COMMITTEE (BAC) SA KAPITOLYO NGA BAKAK ANG PAMASANGIL NI ENGR. NILO SARIGUMBA NGA DUNAY GIPALABI O GIPABORAN ANG BIDS AND AWARDS COMMITTEE (BAC) SA KAPITOLYO LABOT SA PAG-AWARD SA MGA PROYEKTO SA GOBYERNO

*GITUGOTAN NA ANG KOMERSYAL NGA BIYAHE SA EROPLANO UG MGA BARKO ATUL SA PAG-ABLIG BALIK SA TURISMO UGMANG ADLAWA

*GIKLARO NI MAYOR BABA YAP NGA PADAYON ANG TAGBILARAN SA PAGPANAWAT SA MGA MAMAULI NGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS GIKAN SA LAIN LAING LUGAR

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics