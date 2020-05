* 2 NATIVES FROM SURIGAO AND 1 KOREAN NATIONAL APPREHENDED BY PHILIPPINE COAST GUARD FOR SNEAKING INTO BOHOL AND DROPPED ANCHOR OFF DOLJO, PANGLAO

* GOV. ART YAP WORKS ON A PROGRAM THAT WOULD LINK THE TRANSPORT SECTOR AND RESTAURANTS, AND ASSIST THE SMALL BUSINESSES IN ADAPTING TO THE NEW NORMAL IN THIS COVID PANDEMIC ERA

* NIGUWA NA ANG RESULTA SA PCR TEST SA 48 KA OFWs UG NAKITA NGA NEGATIBO ANG TANANG 48 KA OFWs SA COVID-19

* MAGPABILIN NGA PRIBADO ANG MISA SA MGA SIMBAHANG KATOLIKO DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL HUMAN GIBAKWI SA INTER AGENCY TASK FORCE (IATF) SA COVID19 ANG NAHA-UNANG PAHIBAW NGA MAHIMO NA ANG RELIGIOUS GATHERINGS OG UBAN PA ILAWOM SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE

* GILAIN NA SA USA KA ISOLATION CENTER SA PANGLAO ANG 25 KA OFW GIKAN SA MANILA SAMTANG GIPABILIN SA CRABHOUSE ANG NAHABILING 23 NGA GIPANGSIP-ON UG UBO ARON DILI MATAKDAN SA SINTOMAS ANG UBAN

* APEKTADO ANG MGA MANINDAHAY OG KANDILA GAWAS SA SIMBAHAN SA ST. JOSEPH CATHEDRAL SA SYUDAD SA TAGBILARAN TUNGOD SA PAGDILI NA SA PAGPASUD OG MGA TAWO NGA MOSIMBA

* MOHATAG OG PABUYA ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA CALAPE SA BISAN KINSANG MAKAHATAG OG IMPORMASYON SA GIKAHIMUTANGAN SA SUSPEK KINSA RESPONSIBLE SA NILOOG NGA PAGPATAY SA USA KA 37 ANYOS NGA BABAYE KARONG BAG-O

* NAGPASALAMAT SA MGA BOL-ANON SI OUTGOING BOHOL POLICE DIRECTOR CABAL SA PAGSUPORTA SA KAPULISAN

