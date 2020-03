TODAYS TOP NEWS SATURDAY MARCH 7, 2020: * DENR UNDERSECRETARY JIM SAMPULNA AND LAND MANAGEMENT BUREAU ACTING DIRECTOR EMELYNE TALABIS LEADS THE CEREMONIAL AWARDING OF LAND TITLES* GOVERNOR ART YAP CLARIFIES TO THE BARANGAY CAPTAINS THAT THE PHILHEALTH COVERAGE OF BARANGAY OFFICIALS CONTINUES AND THAT THEY COULD EVEN AVAIL OF NO BALANCE BILLING AT THE 10 HOSPITALS AND CLINICS UNDER THE MANAGEMENT OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT---------------------------------------------------------------------------* DUNAY BAG-ONG PUI SA COVID19 NGA USA KA KOREANO DINHI SA BOHOL* NAGPAHIMANGNO SI DILG PROVINCIAL DIRECTOR JEROME GONZALES SA MGA KAPITAN SA MGA PAMAAGI UNA IPAHIGAYON ANG BARANGAY ROAD CLEARING ARON MASIGURONG HAPSAY ANG PAGHINLO SA KADALANAN* GISUGYOT SA OPISYAL SA DEPARTMENT OF EDUCATION SA BOHOL NGA HATAGAN OG TAAS NGA ORAS ANG PAGTUDLO SA GIKATAKDANG PAGBALIK SA GOOD MANNERS AND RIGHT CONDUCT (GMRC) AND VALUES EDUCATION SA MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN* MAGDUGANG ANG GLOBE TELECOM OG CELLSITES DINHI SA BOHOL ARON MOPASPAS ANG SIGNAL* MAHIMO NANG MAGAMIT ISIP PAMPUBLIKONG PASAHERUAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG MGA 3 WHEEL PASSENGER CAB O MGA TRICAB* GIPAILAWOM SA STRESS-DEBRIEFING ANG KAPIN USA KA GATOS KA MOLUPYO SA DUHA KA MGA BARANGAY SA LUNGSOD SA BILAR DIIN NAHITABO ANG BINAKBAKAY TALI SA MGA SUNDALO UG ARMADONG GRUPO NGA GITUOHANG MGA SAKOP SA NPA KARONG BAG-O