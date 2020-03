* BOHOL PREPARES FOR THE WORST AND GOVERNOR ART YAP WILL BE MEETING WITH THE MAYORS TO OUTLINE THE STEPS TO UNDERTAKE WHEN MUNICIPAL OR BARANGAY LOCKDOWN WOULD BECOME NECESSARY AS PEOPLE CONTINUE TO DEFY THE BORDER PROTECTION AND SOME BARANGAY OFFICIALS ARE TOLERATING PUMPBOATS BRINGING PASSENGERS FROM CEBU, ONLY TO ADD TO THE PERSONS UNDER HOME QUARANTINE THAT BARANGAY HEALTH EMERGENCY RESPONSE TEAMS WILL HAVE TO ATTEND TO

* BOHOL HAS ALREADY BEEN IDENTIFIED BY DOH AS A POSSIBLE TESTING AREA FOR COVID-19 AND IF BOHOL PASSES THE STANDARDS, TESTING FOR COVID-19 CAN BE DONE RIGHT HERE IN THE PROVINCE AND THOSE IN SEVERE HEALTH CONDITIONS WILL BE PRIORITIZED IN THE TESTING

—————————————————————————

* DUNAY 159 KA TAWO ANG NADAKPAN SA BOHOL KAY NAKALAPAS SA MGA MANDO LABOT SA LAKANG PAGLIKAY BATOK SA COVID-19

* GI-SUGYOT SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGADTO SA LAND TRANSPORTATION OFFICE NGA MOHATAG OG PIPILA KA MGA KONSEDERASYON SA GIPATUMAN NGA NO-BACKRIDE POLICY

* 24 KA TAWO NGA DUNAY SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI) UG INFLUENZA-LIKE ILLNESS (ILI) ANG NAADMIT SA TAMBALANAN SAMTANG DUL-AN 5 KA LIBO NA ANG PUM NGA NAKA-HOME QUARANTINE KARON

* MIGAHIN OG DUGANG PONDO ANG DAKBAYAN SA TAGBILARAN ALANG SA PAGTUBAG SA NAGPADAYONG KRISIS SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* NAHUMAN NA OG QUARANTINE ANG MGA BOL-ANONG KONSEHAL NGA DIDTO SA MANILA ARON SA PAGTAMBONG SA PCL NATIONAL CONVENTION DIDTO SA MALL OF ASIA ARENA SA PASAY CITY

* GIPANINGLAN NA SA DILG ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN LABOT SA KAMANDUAN NGA DID-AN ANG MGA TRICYCLE DIHA SA MGA NATIONAL HIGHWAY

