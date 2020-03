* GOVERNOR ART YAP EXPRESSED DISAPPOINTMENT ON POOR COMPLIANCE WITH THE ORDER ON SOCIAL DISTANCING AS A MEASURE TO PREVENT THE SPREAD OF COVID-19; ON THIS, THE GOVERNOR IS BENT ON IMPOSING ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE TO GET THE COOPERATION OF THE PEOPLE, ESPECIALLY IN THE TOWNS

* BOARD MEMBER FRANS GARCIA HELPS DELIVER PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO RURAL HEALTH UNITS IN SECOND DISTRICT; THE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WERE RELEASED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGH THE PROVINCIAL HEALTH OFFICE

* SUGOD KARONG ADLAWA, LIMITAHAN NA ANG MAPALIT NGA NAG-UNANG PRODUKTO SA MGA KONSUMEDOR TALIWA SA PANIC BUYING UG HOARDING SA KATAWHAN TUNGOD SA PADAYONG HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19).

* GISUSI NA KAGAHAPON NI GOBERNADOR ART YAP ANG KAPUY-AN UNYA SA MGA BOL-ANONG NATANGGONG DIDTO SA BATO, LEYTE KUNG MAKAULI NA SILA DINHI SA BOHOL TUNGOD KAY DILI PA SILA MAHIMONG MODIRETSO SA ILANG TAGSATAGSA KA PANIMALAY KAY KINAHANGLAN PA SILA I-QUARANTINE SA USA KA LUGAR

* GIPATUMAN SA KAPITOLYO ANG FLEXIBLE WORK ARRANGEMENT GUMIKAN SA COVID-19

* NAPADAD-AN NA SA KAPITOLYO OG ABAG PINANSYAL ANG USA KA MAGTUTUDLO UG 7 KA TINUN-AN SA JAGNA CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL NGA NATANGGONG DIDTO SA DUMAGUETE CITY INGON MAN ANG 14 KA BOL-ANONG TINUN-AN SA UP VISAYAS DIDTO SA ILOILO CITY

* GI-APROBAHAN SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG PAGPAGAWAS SA QUICK RESPONSE FUND SA CITY DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE (CDRRMO) ISIP CALAMITY FUND NGA GAMITON PAGTUBAG SA PAGPANGINAHANGLAN SA PADAYONG KRISIS SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* NANAWAGAN ANG MGA BOL-ANON NGA NAGTRABAHO SA SILINGANG LALAWIGAN SAMA SA CEBU NGA MATABANGAN USAB SILA NGA MAKA-ULI

