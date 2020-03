TODAYS TOP NEWS SATURDAY MARCH 14, 2020: * BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY WELCOMES DECLARATION OF BOHOL UNDER COMMUNITY QUARANTINE* EVEN BEFORE BOHOL’S COMMUNITY QUARANTINE, MANILA’S LOCKDOWN ALREADY DAMAGED BOHOL, SO THERE IS NO OTHER OPTION BUT TO KEEP THE ECONOMY CHURNING BY CONTINUE SPENDING, ACCORDING TO GOVERNOR ART YAP---------------------------------------------------------------------------* TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL IPAILAWOM SA COMMUNITY QUARANTINE SUGOD KARONG MARSO 16 HANGTOD SA ALAS 11:59 SA GABII SA MARSO 20* GIKANSELAR SA PIPILA KA MGA SHIPPING COMPANY ANG BIYAHE SA ILANG MGA FAST CRAFT SUGOD KARONG LUNES HANGTOD BYERNES TUNGOD SA PAGDEKLARA OG COMMUNITY QUARANTINE SA BOHOL* KINAHANGLANG MOPAILAWM SA HOME QUARANTINE SUD SA DUHA KA SEMANA ANG MGA BOL-ANONG GIKAN SA MANILA NGA MAKAULI SA BOHOL SA DILI PA MAGSUGOD ANG COMMUNITY QUARANTINE SA TIBUOK LALAWIGAN KARONG LUNES* SUSPENDIDO ANG SABONG SA MGA BUWANGAN SA TIBOOK NASUD SULOD SA USA KA BUWAN TUNGOD SA CORONAVIRUS DISEASE COVID19* MAGTIGUM ANG MGA KAPITAN UG MGA BARANGAY HEALTH WORKERS SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ARON MOHIMO‘G DUGANG MGA LAKANG SA PAKIGBATOK SA COVID19* GIAPIL OG PASIRADO SA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DOTR) ANG PIPILA KA MGA EMISSION TESTING CENTER SA SYUDAD SA TAGBILARAN TUNGOD SA MGA KALAPASAN UG ANOMALYA