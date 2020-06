* GOVERNMENT TROOPS CLASH ANEW WITH ARMED MEN; THIS TIME, IT’S IN THE TOWN OF SEVILLA

* GOV. RT YAP RECEIVES AN ADVISORY FROM THE LEAGUE OF PROVINCES OF THE PHILIPPINES THAT URGING ALL GOVERNORS AND MAYORS TO INCORPORATE IN THE MEDICAL CERTIFICATE THAT THEY SHALL BE ISSUING TO OUTGOING LSIS, AS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE TRAVEL PERMIT, AN UNDERTAKING THAT THE APPLICANT SHALL NOTIFY THE FOCAL PERSON OF THE RECEIVING LGU AT LEAST THREE (3) DAYS BEFORE THEIR ARRIVAL TO ALLOW THE RECEIVING LGUS TO ADEQUATELY PREPARE

* GOV. ART YAP DEBUNKS THE CLAIMS OF CRITICS THAT IT IS NOT THE RIGHT TIME FOR THE MODERNIZATION OF HOSPITALS AND INFIRMARIES IN BOHOL AND THE GOVERNOR POINTS OUT THAT THIS IS ACTUALLY THE PERFECT TIME BECAUSE THE HOSPITALS STILL NEED TO ATTEND TO PATIENTS WITH THE USUAL ILLNESSES WHICH CAUSED DEATHS EVEN WITH THE COVID PROBLEM NOW

* NIABOT NA OG SOBRA SA 230.000 ANG NAGPA-ENROLL UBOS SA BOHOL DIVISION ALANG SA NAKATAKDA NGA PAG-ABLI SA KLASE SA AGOSTO 24

* GISUGYOT NI KONSEHAL AGUSTINUS GONZAGA ATOL SA REGULAR NGA SESYON SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG PAGSUOT OG FACE SHIELDS SA TANANG MGA EMPLEYADO SA TAGBILARAN CITY HALL

* NANGAYO OG DESPENSA ANG BUHATANG REHIYONAL SA DEPARTMENT OF HEALTH REGION-7 SA SAYOP NGA PAG-REPORT SA DATUS SA KASO SA COVID19 DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

* NAKAULI NA SI BOKAL JADE BAUTISTA SA BOHOL GIKAN SA HALOS UPAT KA BUWAN NGA PAGKALOCKDOWN SA AMERIKA

* NASIKOP ATUL SA BUY BUST OPERATION DIDTO SA TALIBON ANG USA KA 54 ANYOS NGA LALAKI, KAUBAN ANG TULO KA MGA ANAK NGA LALAKI HUMAN NASAKPANG NAGHUPOT OG 3 GRAMOS NGA SHABU NGA NAGKANTIDAD OG 20,400 KA PESOS

* USA KA BARANGAY TANOD NGA LANGO SA ILIMNONG MAKAHUBOG ANG ANG NAMUSIL SA IYANG SILINGAN NGA GI-INGONG DUNAY KANHI BANGI SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO, BOHOL

