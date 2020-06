* RECORD SHOWS COVID CASES IN BOHOL REMAINS FAR BELOW 1 PERCENT OF THE BOHOLANOS WHO HAVE RETURNED TO THE PROVINCE

* GOV. ART YAP CLARIFIES THAT JUST BECAUSE BOHOL DOES NOT HAVE PCR LABS DOES NOT MEAN BOHOL HAS NO PCR TEST KITS ON HAND; IN FACT, THE PROVINCIAL GOVERNMENT HAS ALREADY FACILITATED PCR TESTS TO 762 BOHOLANOS IN THE ONGOING RANDOM MASS TESTING

————————————————————————-

* MIABOT NA SA 18 ANG NATALANG KONPIRMADONG KASO SA COVID-19 SA BOHOL, 10 NIINI ANG AKTIBONG KASO HUMAN NGA NAGPOSITIBO KARONG BAG-O ANG 3 KA LSI GIKAN SA BALILIHAN, SAGBAYAN UG SAN ISIDRO

* TUMONG SA SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL NGA MAGAMIT NA ANG ILANG MOLECULAR LABORATORY SA TUNGANG BAHIN SA BUWAN SA HULYO

* WALAY PROBLEMA ALANG KANG GOBERNADOR ART YAP ANG PLANO SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA MAG-ABLI OG BALIK SA MGA ESTABLISEMENTO NGA NAG-TANYAG SA MGA LOKAL NGA TURISTA BASTA LANG MOSUNOD SA MGA LAGDA SA IATF KABAHIN SA NEW NORMAL

* MODAWAT GIHAPON ANG GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL OG MGA PASYENTE NGA MAINGONG HIGH RISK O DELIKADO ANG LAHIMTANG SAMA SA MGA MANGANAKAY NGA MO-AGI OG CAESAREAN SECTION

* GITAWAG SA LTFRB 7 OG MGA KOLUROM ANG MGA PUJ UG UV EXPRESS NGA NAGBYAHE SA BOHOL TALIWA SA GCQ TUNGOD LAMANG KAY WAY SPECIAL PERMIT

* GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR ART YAP NGA MOBAROG SIYA SA KADALANAN BAHALAG SIYA ANG DAKPON KON MAGPADAYON OG PANAKOP ANG LTO UG LTFRB SA MGA PUJ UG PUV KARONG LUNES

* WA PAY PLANO ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA MO-LOAN O MANGUTANG ALANG SA DUGANG GASTO SA NAGPADAYONG PAGTUBAG SA COVID-19 PANDEMIC

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics