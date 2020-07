* PROVINCIAL GOVERNMENT PREPARING AN ALTERNATIVE MEANS TO BRING EDUCATION TO THE HOMES OF POSSIBLY HUNDREDS OF THOUSANDS OF BOHOLANO CHILDREN WHO MIGHT NOT ENROL IN FORMAL EDUCATION THIS SCHOOL YEAR AS NOTED IN THE SIGNIFICANT DROP IN THE TURNOUT OF ENROLMENT

* WITHIN THIS MONTH, THE PROVINCIAL GOVERNMENT WILL START DISTRIBUTING RICE ASSISTANCE TO ALL THE FAMILIES IN BOHOL THAT WILL COME WITH THE BOHOL FAMILY CONTACT TRACING CARDS

* MIABOT SA 230,000 KA TINUN-AN ANG NA-ENROLL PARA SA SCHOOL YEAR 2020-2021, APAN POSIBLENG NAA PAY MADUGANG TUNGOD KAY KUTOB PA SA HULYO 15 ANG ENROLLMENT

* NIUBOS NA NGADTO SA 16 GIKAN SA 21 ANG AKTIBONG KASO SA COVID-19 SAMTANG NADUGANGAN OG 5 KA LSIs ANG NAAYO SA SAKIT SA LALAWIGAN SA BOHOL

* NAGPAHIMANGNO ANG PRESIDENTE SA BOHOL MEDICAL SOCIETY SA PUBLIKO NGA MAMAHIMONG RESPONSABLE SA PAGAMIT OG TUOB

* MOPALIT OG DUGANG POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) TEST KIT ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ISIP PAGPANGANDAM SA MGA MO-ABOTAY PA NGA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS (LSIs) GIKAN SA LAIN LAING LUGAR KARONG PANAHON SA COVID19 PANDEMIC

* NAGPLANO ANG NATIONAL WATER RESOURCES BOARD (NWRB) NGA MAGBUTANG OG GROUND WATER MONITORING WELLS SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

* GITUHOANG DUNAY DIPERENSIYA SA PANGISIP ANG BABAYE NGA NISULOD UG NITAPO SA MGA LSIs SA BALILIHAN UG NAMATAY HUMAN NADAKIN-AS

