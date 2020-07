* FOR THE FIRST TIME, THE CELEBRATION OF MSME WEEK WAS DONE IN VIRTUAL AND ALSO POSTED ON FB LIVE; AND AT THE CENTRAL VISAYAS PARTICIPATION YESTERDAY, GOV. ART YAP SHARED THAT BOHOL IS CONSIDERING THE TRAVEL BUBBLES AND HE ALSO EMPHASIZED THAT THE SMALL BUSINESSES NEEDS SUPPORT IN SETTLING THE MONTHLY AMORTIZATION OF THEIR LOANS AT THIS TIME OF ECONOMIC SLOWDOWN

* HEALTH PROTOCOL THAT INCLUDE MANDATORY WEARING OF FACE MASKS, SOCIAL DISTANCING, PROHIBITION OF MASS GATHERING AND MAINTAINING HYGIENE AND SANITATION REMAINS IN EFFECT, WHATEVER STATUS BOHOL WILL BE UNDER- -BE IT ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE OR GENERAL COMMUNITY QUARANTINE- -UNTIL THE WORLD HEALTH ORGANIZATION DECLARES THE PANDEMIC IS OVER, ACCORDING TO GOV. ART YAP

* MAGHUWAT UNA NGA HINGPIT NA NGA MAGAMIT ANG PCR MOLECULAR LABORATORY SA BOHOL AYHA MATUGOTAN ANG COMMERIAL FLIGHTS O PAGDAWAT OG BISITA GIKAN SA LAING LUGAR, MATUD NI GOB. YAP

* DILI PA KINAHANGLAN NGA IPILAWOM ANG DAKBAYAN SA TAGBILARAN OG UBANG DAPIT SA PROBINSYA SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE

* PALIG-ONON ANG CONTACT TRACING TUNGOD SA SUNOD-SUNOD NGA MGA COMMUNITY TRANSMISSIONS SA COVID-19 DINHI SA BOHOL

* GIBUTYAG SA MGA OPISYAL SA KAPITOLYO NGA GITUGOTAN NA ANG PAGBACKRIDE OG MOTORSIKLO DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL, APAN KINAHANGLAN NGA MAGTIAYON O LIVE-IN PARTNER APIL MANAG-UYAB ANG MAGSAKAY SA USA KA MOTORSIKLO KUNG MAKITA LAMANG NGA USA ANG BAY NGA ILANG GIPUY-AN UG

* MIABOT NA SA P161 MILYON ANG INISYAL NGA NAGASTO SA KAPITOLYO SA PAGTUBAG SA COVID-19

* GIMUGNA ANG USA KA BALAUD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA NAGMANDO SA TANANG BUSINESS ESTABLISHMENT UG INSTITUTION SA SYUDAD NGA MAG-BUTANG OG HANDWASHING AREA

