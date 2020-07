* GOV. ART YAP TO ANNOUNCE DOMESTIC WATERWORKS PROGRAM IN AUGUST WHICH WILL INVOLVE DEVELOPING THREE BIG WATER RESERVOIR TO SUPPLY WATER TO CLUSTERED AREAS IN THE MAINLAND

* NINE BOHOLANOS MADE IT TO THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE SCHOLARSHIP IN AGRICULTURAL TRAINING INSTITUTE, A SCHOLARSHIP PROGRAM THAT GOV. ART YAP STARTED IN 2008 WHEN HE WAS SECRETARY OF AGRICULTURE

* DUNAY NADUGANG NGA 13 KA BAG-ONG KASO SA COVID-19 KAGAHAPON

* USA KA PASYENTE SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL SA TAGBILARAN CITY KINSA BAG-O PA LANG NAMATAY ANG NAGPOSITIBO SA COVID-19

* ANDAM NA ALANG NGA MOSABAY SA NEW NORMAL ANG TAGBILARAN CITY COLLEGE SA GIKATAKDANG PAG-ABLI SA KLASE SA BUWAN SA AGUSTO

* NAAYO NA ANG LSI SA BUENAVISTA NGA NIPOSITIBO SA COVID

* PATAY SA PAGPAMUSIL SA LUNGSOD SA UBAY ANG USA KA GIKATAHAPANG GUN-FOR-HIRE KINSA DUNAY MGA KASONG GI-ATUBANG APIL NA NIINI ANG KASO SA PAGPUSIL PATAY SA USA KA 66 ANYOS NGA GINANG NGA NAHITABO SA MILABAY NGA BUWAN

