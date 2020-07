* ICM EMPLOYEE WHO RECENTLY DIED AND THE WIDOW FROM INABANGA WHO HAD ALSO DIED ARE BOTH NEGATIVE OF COVID, BASED ON THE RESULTS OF THE PCR TESTS

* GOV. ART YAP REQUESTS BOY SCOUTS OF THE PHILIPPINES AND THE GIRL SCOUTS OF THE PHILIPPINES TO COME UP WITH PROGRAMS FOR THE CHILDREN WHO MIGHT NOT ENROLL THIS SCHOOL YEAR

* BPPO NABALAKA SA DUGAY’NG RESULTA SA SWAB TEST SA MGA NAKAHALOBILO NI ANHING MAJOR TORREGOSA

* MAGPADAYON GIHAPON ANG SCHOOL BASED FEEDING PROGRAM BISAN WAY “FACE-TO FACE CLASSES”

* DILI PINUGSANAY ANG PAGBUTANG OG ALI SA MOTORSIKLO TALI SA DRIVER OG BACKRIDER SA HIGAYON NGA TOGOTAN NA ANG PAGBACKRIDE NGA PARA LANG SA MGA MYEMBRO SA PAMILYA.

* DILI TANANG MAMATAY OG ILUBONG DAYON SULOD SA 24 ORAS, POSITIBO NA SA CORONAVIRUS DISEASE KON DILI MGA SUSPETSADO LANG SA MAONG BALATIAN.

* GIHIMO NA ANG CONTACT TRACING SA MGA TAWO NGA NAKAHALOBILO SA USA KA LALAKI NGA OVERSEAS FILIPINO WORKER KINSA PAINGON NA MOBALIK OG TRABAHO APAN NAGPOSITIBO SA COVID19 PCR TEST PAG-ABOT DIDTO SA MANILA.

