TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 4, 2020
Jan 4th, 2020 by headlines
*PROVINCIAL GOVERNMENT TO LOBBY BIG TICKET INFRASTRUCTURE PROJECTS FOR BOHOL TO THE NATIONAL GOVERNMENT
*SOME JAGNA COUNCILORS SUSPECT THE CIVIL SERVICE COMMISSION HAS BEEN FED WITH WRONG INFORMATION ABOUT LOSING CANDIDATES RENDERING SERVICES AT THE MAYOR’S OFFICE FOR FREE
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*MISANG-AT OG BALAUDNON SI KONGRESISTA ERICO ARISTOTLE AUMENTADO NGA NAGSUGYOT SA PAGPAHALUNA OG NATIONAL KIDNEY AND TRANSPLANT INSTITUTE (NKTI) SA LALAWIGAN SA BOHOL UG SA DAVAO CITY ALANG SA PAGTUBAG SA PAGPANGINAHANGLAN SA MGA DUNAY SAKIT SA KIDNEY PATIENTS SA KABISAY-AN UG MINDANAO
*SUD SA UNOM KA TUIG, MIDOBLE NA ANG GIDAGHANON SA MGA PATIGAYON SA SYUDAD SA TAGBILARAN GIKAN SA KAPIN TULO KA LIBO NGADTO NA SA KAPIN UNOM KA LIBO PAGKAKARON
*MIABOT SA KANTIDAD 325 KA LIBO KA PESOS AN NASAKMIT NGA SHABU ATUL SA PASKO UG BAG-ONG TUIG
*WALAY NAHITABONG SUNOG GUMIKAN SA PABUTO ATUL SA PAGSUGAT SA BAG-ONG TUIG SA BOHOL, SUMALA SA KABOMBEROHAN
*GIBALHIN NA SI DILG PROVINCIAL DIRECTOR JOHNJOAN MENDE NGADTO SA NEGROS ORIENTAL
*MOHULIP NA SUGOD SUNOD SEMANA ANG SK CHAIRMAN SA POBLACION TRES PAGKA-FEDERATED PRESIDENT SA SANGGUNIANG KABATAAN SA TAGBILARAN, SUBAY SA NASABOTAN NGA TERM-SHARING NILA SA KASAMTANGANG SK FEDERATED PRESIDENT NGA SI TOM CESAR VERGARA
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