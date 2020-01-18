TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 18, 2020
Jan 18th, 2020 by headlines
*DR. YUL LOPEZ, HEAD OF THE HEALTH SECTOR CLUSTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT, EXPLAINS THAT MEDICAL ASSISTANCE TO BARANGAY OFFICIALS CONTINUES EVEN WITHOUT PRE-ENROLING THE BARANGAY OFFICIALS IN THE UNIVERSAL PHILHEALTH COVERAGE
……………
*GIKLARO NI PENRO CHARLIE FABRE NGA DILI KOLEKTAHAN OG BAYAD ANG MGA TAGA-BOHOL KUNG MAGPAHULAGWAY O KAHA MOTAN-AW SA MAN-MADE FOREST
MOBALIK NA ANG COMELEC OG PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTANTE KARONG ENERO 18
*NAKAHUKOM ANG PANGAGAMHANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA ANG MGA NASUNOGAN OG TINDAHAN SA COGON PUBLIC MARKET DILI PABAYRON OG BUHIS ALANG SA KATAPUSANG TULO KA BUWAN SA TUIG 2019
*GIPASABOT SA TINUGYANAN SA PROVINCIAL ENGINEER’S OFFICE NGA GIPUTOL ANG KAHOY ATUBANGAN SA BOHOL CULTURAL CENTER TUNGOD KAY PELIGRO SA KATAWHAN
*MOKABAT SA TRES MILYONES KA PESOS ANG GIGAHIN SA SYUDAD SA TAGBILARAN ALANG SA PAGTARONG SA WASTEWATER TREATMENT FACILITY NGA NAHAMUTANG ATUBANGAN SA CENTRAL PUBLIC MARKET
*GILUSAD SA DIOCESE OF TAGBILARAN ANG RELIEF CAMPAIGN ALANG SA MGA BIKTIMA SA PAGBUTO SA BULKANG TAAL
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics