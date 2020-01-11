TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 11, 2020
Jan 11th, 2020 by headlines
*BOHOL LAUNCHES THE ADVANCED RICE TECHNOLOGY (ART) PROGRAM IN PHILRICE NUEVA ECIJA
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*IMBESTIGAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG WHALESHARK WATCHING SA LILA
*WAY PLANO ANG MAYOR SA LILA NGA MOTAMBONG SA TIGOM SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KABAHIN SA WHALESHARK WATCHING SA ILANG LUNGSOD
*DUL-AN 400 KA GA TURISTANG LANGYAW ANG DALA SA UNANG UNANG CRUISE SHIP NGA MIDUNGGO SA BOHOL KARONG TUIGA
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