*ELECTED GOVERNOR ART YAP SUGGESTS THAT RESORTS AND HOTELS MAY COME UP WITH ATTRACTIVE PACKAGE TO ATTRACT LOCAL FILIPINO AND BOHOLANO TOURISTS AS ALTERNATIVE TO CUSHION POSSIBLE LOSS OF FOREIGN TOURISTS; WHILE THE PROVINCIAL GOVERNMENT PURCHASES MORE NON-CONTACT THERMOMETERS TO BE IN PLACE AT PORTS OF ENTRY

*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN MEMBERS ARE NOT RUSHING ON THE PURCHASE OF NEW VEHICLES, ACCORDING TO ELECTED GOVERNOR ART YAP

…………..

*UPAT NA LANG ANG PERSONS UNDER INVESTIGATION SA GIDUDAHANG NOVEL CORONAVIRUS SA BOHOL HUMAN LUWAS UG HINGPIT NA NGA NAAYO ANG 31 ANYOS NGA BABAYENG INTSIK UG GANI, NAKAGAWAS NA SA TAMBALANAN KAGAHAPON

*BOKAL MAGLASANG USA SA NAKASAKAY SA 60 ANYOS NGA INTSIK NGA NAGPOSITIBO SA NOVEL CORONAVIRUS

*GIPATUMAN NI MAYOR JOHN GEESNELL BABA YAP DINHI SA TAGBILARAN ANG “NO BODILY CONTACT POLICY” SA TANANG OPISINA SAMA SA PAGKUMUSTA, BESO-BESO OG BISAN PAG-AMIN SA KAMOT ARON MALIKAYAN NGA DUNAY MATAPTAN SA CORONAVIRUS

*GIPAMAHAYAG NI DEPARTMENT OF TOURISM UNDERSECRETARY ARTURO BONCATO NGA LAKIP ANG LALAWIGAN SA BOHOL SA TIBOOK PILIPINAS NGA GIGAHINAN OG PONDING PINANSYAL ALANG SA MALUNGTARONG INDUSTRIYA SA TURISMO

*NAKASIKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA TALIBON OG LAING GIKATAHAPAN NGA TIGPAMALIGYA OG SHABU ATUL SA BUY-BUST OPERATION NGA GIPAHIGAYON KARONG BAG-O

*PATAY ANG USA KA 25 ANYOS NGA LALAKI HUMAN GILUBA SA IYANG KA-INOM DIDTO SA LUNGSOD SA LOBOC

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics