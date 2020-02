* REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL SUPPORTS GOVERNOR ART YAP’S MOVE TO CALL FOR A STIMULUS PACKAGE FOR CENTRAL VISAYAS SO THAT THE ECONOMY WILL SURVIVE THE COVID-19 PERIOD

* ONLY 15 PERCENT OF PROJECTS ENDORSED BY THE REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL FOUND THEIR WAY TO THE NATIONAL BUDGET, ACCORDING TO NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY REGIONAL DIRECTOR EFREN CARREON

—————————————————————————

* GIKASAGMUYO SA MGA KONSEHAL SA BOHOL ANG FAILURE OF ELECTIONS SA PCL NATIONAL

* APROBADO NA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG SUGYOT NGA MAGDUGANG OG P3 BILYONES NGA DUGANG SUPPLEMENTAL BUDGET ALANG INVESTMENT PROGRAM SA PROBINSIYA

* GIMANDO SA POLICE REGIONAL OFFICE NGA DAKPON GIHAPON ANG: MAGPUSTAHANAY SA SUGAL SA HAYA SA PATAY BISAN USA LANG KA LAMESA

* DUGANGAN OG BIYAHE SA SOUTHERN STAR BUS TRANSIT INC., (SSBTI) ANG MGA ROTA SA ISLA SA PANGLAO NGA MAGSUGOD KARONG MARSO 2

* NAKAANI OG PAGDAYEG ANG “NO TO COAL” POLICY SA BOHOL

* BALIK SA BILANGGUAN ANG USA KA KANHI NABALHOG NA TUNGOD SA DROGAS HUMAN NADAKPAN NA PAG-USAB ATUL SA BUY-BUST OPERATION SA LUNGSOD SA TALIBON

* PADAYONG GITUKI SA SIMBAHAN UG SA KAGAMHANANG PROBINSYAL ANG PAGPAHIGAYON SA VISITA IGLESIA NGA PWEDENG DUAWON SA MGA TURISTA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics