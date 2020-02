* THE DENR IS SET TO ISSUE THE CLEARANCE TO PROCEED WITH THE TITLING OF LANDS IN PANGLAO ISLAND, COVERING THE TOWNS OF DAUIS AND PANGLAO, ACCORDING TO PENRO CHARLIE FABRE

* PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCIL APPROVES THE MOTION TO ENDORSE THE PROPOSED BYPASS HIGHWAY LEADING TO NORTHERN BOHOL TO THE REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL FOR THE FUNDING OF ITS FEASIBILITY STUDY AND FOR FURTHER ENDORSEMENT TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS (DPWH) AND THE JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

* GOVERNOR ART YAP POINTS OUT THAT THE PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCIL SHOULD SEND A MESSAGE TO THE REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL AND REGIONAL DIRECTORS OF NATIONAL AGENCIES THAT BOHOL WILL BE REQUIRING NATIONAL AGENCIES TO CONSULT THE MAYORS AND GIVE WEIGHT TO THE COMMENTS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS FIRST BEFORE PROCEEDING TO IMPLEMENT PROGRAMS AND PROJECTS IN LOCAL AREAS, CONSIDERING THAT ONLY 20 PERCENT OF THE PROJECTS ENDORSED BY PROVINCIAL DEVELOPMENT COUNCILS ARE CARRIED IN THE NATIONAL BUDGET

———————————————-

* PADAYONG MISAKA ANG GIDAGHANON SA MGA KASO NATAPTAN OG DENGUE DINHI SA BOHOL UG UNOM NA ANG NAMATAY SUD LANG SA USA KA BUWAN UG TUNGA

* BISAN WA NAY PUI, PADAYON ANG KAGAMHANAN SA PROBINSIYA SA PAGMONITOR SA CORONAVIRUS DISEASE 2019

* MIKABAT SA 23 MILYONES KA PESOS ANG KANTIDAD SA DROGAS NGA NASAKMIT SA KAPOLISAN SA TAGBILARAN CITY POLICE STATION SA NAGKADAIYANG ANTI-DRUG OPERATION SA TUIG 2019

* GIKALITAN OG DRUG TEST ANG MGA HEPE SA KAPULISAN SA KALUNGSURAN ATUL SA PAGBISITA NI PNP CHIEF ARCHIE GAMBOA DINHI SA BOHOL

* PATAY ANG USA KA LALAKI HUMAN MIBANGGA SA POSTE SA KURYENTE DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO ANG GIMANEHONG SAKYANAN

* TOKORON SA LUNGSOD SA ANTEQUERA ANG USA KA LIVELIHOOD CRAFT CENTER NGA GILAUMANG MAKAHATAG OG DAKONG KAUGMARAN SA INDUSTRIYA SA BASKET SA ANTEQUERA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics