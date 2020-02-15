TODAYS TOP NEWS SATURDAY FEBRUARY 15, 2020
Feb 15th, 2020 by headlines
*OFFICE OF PROVINCIAL VETERINARIAN ON ALERT AGAINST SMUGGLED MEAT FROM MINDANAO SUPPLIED TO RESORTS
*FUEL PRICES IN BOHOL STILL HIGHER BY 4-5 PESOS PER LITER COMPARED TO PRICES IN CEBU CITY
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*WALA NAY PATIENT UNDER INVESTIGATION SA CORONAVIRUS SA BOHOL
*GIANDAM ANG EVACUATION CENTER SA SIYUDAD SA TAGBILARAN ARON GAMITONG ISOLATION FACILITY SA MGA PATIENTS UNDER INVESTIGATION SA COVID-19
*MOBISITA SA BOHOL SI PNP CHIEF GAMBOA KARONG PEBRERO 20
*GITULIS ANG USA KA KOLEKTOR OG BANGKO SAMTANG NANIUDTO SA CARENDERIA SA CARMEN
*MIKABAT SA 42 KA PARESAN DINHI SA TAGBILARAN ANG GIKASAL NI MAYOR BABA YAP KAGAHAPON ATUL SA PAGSAULOG SA VALENTINE’S DAY
*DUNAY 50 KA GIABANDONA NGA MGA BATA SA TIBOOK LALAWIGAN NGA ANDAM IPASAGOP SA DSWD
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