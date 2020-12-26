TODAYS TOP NEWS SATURDAY DECEMBER 26, 2020
Dec 26th, 2020 by headlines
* WAY NATALANG NAANGOL TUNGOD SA PABUTO DINHI SA SIYUDAD SA TAGBILARAN ATOL SA PAGSUGAT SA PASKO
MAGPADAYON ANG MISA DE GALLO SA LUNGSOD SA LILA HANGTOD BAG-ONG TUIG
* NAGTUO ANG MGA BOL-ANON NGA ADUNAY PROTEKSYON ANG MGA SINDIKATO SA ILLEGAL NGA DRUGAS DINHI SA BOHOL TUNGOD SA PADAYONG PAGSULOD SA MINILYONG KANTIDAD SA SUPLAY SA SHABU
* GIPAABOT NGA MAKAANGKON OG DUGANG SUPLAY SA TUBIG ANG MGA LUMOLUPYO SA UBAY SA UNANG BAHIN SA SUNOD TUIG GIKAN SA RESERVOIR DAM SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION
* LIBUAN KA MGA LSI UG OFW ANG NAGSAULOG SA PASKO SULOD SA MGA QUARANTINE FACILITIES SA BOHOL
* MAGPADAYON HANGTOD SA BAG-ONG TUIG ANG MISA DE GALLO SA LUNGSOD SA LILA
* GIPAABOT SA MGA COVID19 HEALTH FRONTLINERS ANG HAZARD PAY UG SPECIAL RISK ALLOWANCE NGA GISAAD SA GOBYERNO
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