TODAYS TOP NEWS SATURDAY DECEMBER 12, 2020
Dec 12th, 2020 by headlines
*GISEGURO SA KAPITOLYO NGA DILI MAKASULOD SA BOHOL ANG MGA TURISTA NGA PEKE ANG RESULTA SA PCR TEST
*PRANGKANG GISULTI NI GOBERNADOR ARTHUR YAP NGA WALA SIYA KAILA SA NAGNGALANG “IVAN”, ANG MESTERYOSONG PANGALAN NGA GIKAGUBTAN KARON KINSA GIPASANGINLAN SA PIPILA KA MGA QUARRY OPERATOR NGA MANGAYO DAAN OG P50 MATAG METRO CUBICO SA QUARRY MATERIAL BUGTI SA PAG-RELIS SA DELIVERY RECEIPT
*MAKADAWAT OG HAZARD PAY UG SPECIAL RISK ALLOWANCE ANG MGA COVID-19 HEALTH FRONTLINERS SA TIBUOK LALAWIGAN SA BOHOL
*1,500 KA MGA TURISTA, MAMUMUO SA TURISMO ANG MAKAPAHIMULOS SA P10 MILYON PCR TEST SUBSIDY GIKAN SA DEPARTMENT OF TOURISM
*NAGNEGATIBO ANG PCR RESULT SA CLOSE CONTACT SA 6 KA BUWAN NGA BABAYNG MASUSO NGA NAMATAY OG NAG POSITIBO SA CORONAVIRUS DISEASE SA LUNGSOD SA SAGBAYAN
*ADUNAY IGONG PONDO ANG ILANG BUHATAN GIKAN SA DSWD NATIONAL UBOS SA PROGRAMA NGA ASSISTANCE TO INDIVIDUAL IN CRISIS SITUATION (AICS) NGA MOKABAT SA 5 MILYONES PESOS
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