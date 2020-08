* QUARANTINE PERIOD OF LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS AND RETURNING OVERSEAS FILIPINOS MAY NOW BE SHORTENED WITH THE OPERATION OF GALLARES HOSPITAL MOLECULAR LAB AND THE SLATED OPENING OF THE CONTAINERIZED MOLECULAR LAB OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT

* BOHOL IATF APPROVES RATES FOR PCR TESTING AT THE GOVERNMENT MOLECULAR LABORATORIES, SETTING THE PRICE AT P4,500 FOR THE OPTIONAL PCR TESTS, AND P3,409 FOR PHILHEALTH MEMBERS TO BE CHARGED TO PHILHEALTH

* DISTRIBUTION OF 8 KILOS RICE TO EVERY FAMILY IN BOHOL STARTS TODAY AS INSTRUCTED BY GOVERNOR ART YAP

————————————————————————-

* GI-LOCKDOWN ANG ISLA SA MALINGIN SA LUNGSOD SA BIENUNIDO HUMAN SA KAMATAYON SA USA KA PASYENTE NGA NAGPOSITIBO SA COVID19

* DAKONG TABANG ARON MAPADALI ANG PAGPUGONG SA PASPAS NGA PAGKUYANAP SA CORONAVIRUS DISEASE COVID19 KARON NGA DUNA NAY KAUGALINGONG MOLECULAR LABORATORY ANG PROBINSYA SA BOHOL

* NAGPADAYON ANG MGA PROSESO SA PROYEKTO NGA PAGTUKOD SA PINAKADAKONG TAMBALANAN SA BOHOL NGA MAO ANG GOV. CELESTINO GALLARES MEDICAL SPECIALIZED CARE HOSPITAL SA LUNGSOD SA CORTES

