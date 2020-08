* BOHOL RECORDS EIGHTH DEATH FROM COVID-19, WHILE TWO MORE CASES HAVE BEEN ADDED TO THE ACTIVE CASES

* THE PROVINCIAL GOVERNMENT ALREADY DELIVERED 630 FOOD PACKS TO GUINDACPAN ISLAND IN TALIBON AND ALSO 347 FOOD PACKS TO MALINGIN ISLAND IN BIEN UNIDO AS THE TWO ISLAND BARANGAYS ARE ON LOCKDOWN

* PADAYONG GITUN-AN SA KAGAMHANANG PROBINSYAL ANG SUBLING PAGTUGOT SA MGA KOMERSYAL NGA BYAHE SA ABYON PASUD UG GAWAS SA LALAWIGAN

* GIPAMAHAYAG SA USA KA KAWANI SA LOCAL HEALTH SUPPORT DIVISION SA DOH-7 NGA ISIPON NALANG NGA PASIDAAN UG DI PA UNA SILUTAN ANG TAGA-TALIBON NGA NIKUYOG OG HATOD NGADTO SA GALLARES HOSPITAL SA IYANG AGALON NGA DUNAY MGA SINTOMAS SA COVID

* DAAN NANG NAPASABOT NI DR. MUTYA MACUNO, HEPE SA GALLARES HOSPITAL, NGA DIDTO PA SA TALIBON GIKUHAAN OG SWAB SAMPLES ANG WATCHER NGA NAGHATOD OG PASYENTE SA GALLARES HOSPITAL UG DIDTO NAGSUGOD ANG BREACH OF PROTOCOL MAONG SA DIHANG NIGAWAS SA TAMBALANAN ANG WATCHER, GIPANGITA DAYON SIYA SA MGA KAWANI SA GALLARES HOSPITAL

* MOHIMO OG HINIUSANG BARUGANAN ANG MGA KONSEHAL SA SYUDAD SA TAGBILARAN LABOT SA GIPLANONG PAGPANG APOD-APOD OG BUGAS SA TANANG SAKOP SA PHILIPPINE COUNCILORS’ LEAGUE SA PROBINSYA SA BOHOL

* NAKUGANG ANG KADAGKUAN SA LILA NGA NAKAULI ANG USA KA LSI GIKAN SA SAMAR NGA GIDUDAHANG NA-COVID

* APRUBADO NA ANG ORDINANSA SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA MAGMANDATO SA PAG-UMOL OG SOCIALIZED HOUSING ALANG SA MGA INFORMAL SETTLERS O WALAY PERMANENTENG PINUY-ANAN.

* PADAYONG GITUTOKAN SA PROBINSIYA ANG SEGURIDAD SA PAGKAON BISAN BASTANTE ANG MGA SUPLAY SA BUGAS, UTANON SA KARONG PANAHON SA KRISIS GUMIKAN SA COVID-19

