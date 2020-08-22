TODAYS TOP NEWS SATURDAY AUGUST 22, 2020
Aug 22nd, 2020 by headlines
*TAGBILARAN CITY RECOGNIZED AS ONE OF DIGITAL CITIES 2025
*13 MORE CASES OF LOCAL TRANSMISSION OF COVID RECORDED YESTERDAY, 10 OF THEM ARE IN THE ISLAND OF GUINDACPAN AND TWO ARE FROM THE ISLAND OF MALINGIN
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*MAS HUGTAN PA OG MAAYO ANG SEGURIDAD PASULOD OG PAGGAWAS SA MGA TAWO SA SEGUNDO DISTRITO SA BOHOL GIKAN SA LAIN LAING LUGAR ARON MAPUGNGAN ANG PAGKUYANAP SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) NGA MITAKBOY NA SA PIPILA KA MGA RESIDENTE
*GI-SWAB TEST NA ANG KAPIN 60 KA TAWO NGA DIREKTANG NAKAHALOBILO SA NAMATAY SA COVID NGA BATANG TAGA BUENAVISTA, UG DILI MOUBOS 30 KA BALAY SA BARANGAY PUTINGBATO ANG GI-LOCKDOWN
*GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR ART YAP NGA MAHIMO NA NGA MAKAANGKAS SA MOTORSIKLO NGA WA NAY ALI ANG KABANAY NGA NAG-UBAG PUYO SA USA KA BALAY
*HAYAN MAGAMIT NA ANG PCR CONTAINERIZED LABORATORY SA HINAPOS NING BUWAN SA AGOSTO
*GIANGKON SA USA KA NEGOSYANTE NGA DAKO OG EPEKTO SA KINITAAN SA MGA NAMALIGYA OG PAGKAON ANG PAGPATUMAN KARON DISTANCE LEARNING O ONLINE CLASS SA MGA STUDYANTE UG PAGDILI UNA SA FACE-TO-FACE CLASSES
*NANGITA KARON OG MGA PAMAAGI ANG KAPITOLYO NGA MATABANGAN ANG LIBUAN NGA NAWAD-AG TRABAHO SA INDUSTRIYA SA TURISMO GUMIKAN SA PAGKALOKAPA SA INDUSTRIYA SA TURISMO SA BOHOL TUNGOD SA COVID 19 PANDEMIC
*GISUGDAN NA ANG PROYEKTO SA PAGHATAG OG LINYA SA KURYENTE SA MGA KAISLAHANG BARANGAY SA SEGUNDO DISTRITO UBOS SA ELECTRIFICATION PROJECT NI CONG ARIS AUMENTADO
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