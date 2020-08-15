TODAYS TOP NEWS SATURDAY AUGUST 15, 2020
Aug 15th, 2020 by headlines
*BOHOL IATF’S FAILURE TO GUARD THE BORDERS BLAMED FOR THE SURGE OF COMMUNITY TRANSMISSIONS
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*MIAWHAG ANG DOLE-BOHOL SA MGA KAWANI NGA MAGSUL-OB OG FACESHIELD SULOD SA ILANG TRABAHUAN BISAN WALA PAY SUMBANAN GIKAN SA DOLE-CENTRAL OFFICE
*MAGSUGOD KARONG ADLAWA, AGOSTO 15 ANG PAGPATUMAN SA MANDO SA DOTr NGA MAGSUOT OG FACESHIELD SA MGA PAMPUBLIKONG SAKYANAN
*5 KA MGA RESIDENTE SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO ANG NAG-POSITIBO SA RT-PCR TEST SA COVID19
*ADUNA NAY GI-UMOL NGA MGA LOCAL CONTACT TRACING TEAM ANG TANANG KALUNGSURAN DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
*MAGPABILIN NGA ALA 9 SA GABII HANGTOD SA ALAS 5 SA BUNTAG ANG CURFEW BISAN SA AWHAG SA DTI NGA ISIBOG TAMAN SA ALAS 11 SA GABII
*GIPASABOT NI GOBERNADOR ARTHUR YAP NGA TUNGOD SA PAGBATON SA PROBINSYA SA BOHOL OG MOLECULAR LABORATORY NGA MAKATABANG SA PASPAS NGA PAGGAWAS SA MGA RESULTA SA SWAB TEST HINUNGDAN NGA DUNAY MGA KAUSABAN SA PALISIYA SA QUARANTINE
*GIBUTYAG NI GOBERNADOR ARTHUR YAP NGA KARON PA LANG DAAN MANGANDAM NA SA ALANG SA PINANSYAL NGA PAGPANGINAHANGLAN SA HIGAYONG NGA AVAILABLE NA SA MERKADO ANG BAKUNA BATOK SA COVID19 GIKAN SA NASUD RUSSIA
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