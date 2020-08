* DOT SECRETARY BERNA PUYAT AND DILG SECRETARY EDUARDO AÑO TOLD BOHOL OFFICIALS THAT THE NATIONAL GOVERNMENT SALUTES BOHOL FOR STRICT IMPLEMENTATION OF ANTI-COVID PROTOCOL AND WILL BE HELPING BOHOL GRADUALLY REOPENS TOURISM

* MGCQ IN BOHOL EXTENDED UP TO AUGUST 31

* ANOTHER LSI FOUND POSITIVE OF COVID; THIS TIME, IT’S FROM CLARIN

* DI GYUD MOSUGOT ANG KALIHIM SA DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT, SEC. EDUARDO ANO NGA WALAY BARRIER ANG MGA MOTORSIKLO NGA DUNAY ANGKAS NGA MAGTIAYON

* GIPASALIG NI DEPARTMENT OF TOURISM SECRETARY BERNADETE ROMULO-PUYAT NGA MOTABANG SA PAG-PROMOTE SA TURISMO SA LALAWIGAN SA BOHOL BISAN PAMAN NGA DILI PA KINI ABLI ALANG SA TURISMO TUNGOD SA PADAYONG HULGA SA COVID19 PANDEMIC

* PATAY SA PAGPAMUSIL DIDTO SA LUNGSOD SA CLARIN ANG USA KA NEGOSYANTE UG BABOY PASADO ALAS 6:45 SA BUNTAG BYERNES

